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モンゴル首相、五輪開会式出席へ　菅首相とも会談予定

2021年7月20日 19時04分 (7月20日 19時26分更新)
　【ウランバートル共同】モンゴル外務省は２０日、オユーンエルデネ首相が２１～２５日の日程で日本を訪問し、２３日の東京五輪の開会式に出席すると発表した。菅義偉首相とも会談する予定という。
　オユーンエルデネ氏は今年１月の就任後、初めての外遊となる。
　モンゴル外務省によると、菅首相との会談では２国間関係や国際・地域協力について協議する。

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