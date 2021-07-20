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7月20日
スー・チー氏側近がコロナで死亡 ミャンマー、収監先で感染
【ヤンゴン共同】ミャンマーのアウン・サン・スー・チー氏が率いる国民民主連盟（ＮＬＤ）の幹部ニャン・ウ...
欧州洪水、死者１９６人に 独西部で不明者多数、被害拡大も
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【ニューデリー共同】インドのニュースサイト「ワイヤー」は２０日までに、同国の閣僚や野党指導者らの携帯...
米大使館で体調不良相次ぐ ウィーン、マイクロ波か
【ワシントン共同】ウィーンにある在オーストリア米大使館の職員らが相次いで原因不明の体調不良を訴え、米...