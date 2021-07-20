ノックを受ける桂

◇20日 ウエスタン・リーグ 中日―オリックス（ナゴヤ）

フレッシュオールスターを経てリーグ戦が再開された。中日2軍戦のスターティングメンバーが発表され、10日の1軍DeNA戦（バンテリンドームナゴヤ）で6イニング2失点と好投した松葉貴大投手（30）が先発し、桂依央利捕手（30）が先発マスクを被る。

中日のスターティングメンバーは以下の通り

1番・左・渡辺

2番・中・伊藤

3番・右・遠藤

4番・三・石垣

5番・指・ガーバー

6番・捕・桂

7番・二・ワカマツ

8番・一・石岡

9番・遊・土田

投手・松葉