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【中日2軍スタメン】ウエスタン・リーグ再開 4番に石垣雅海、松葉貴大＆桂依央利のバッテリー

2021年7月20日 13時42分

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ノックを受ける桂

ノックを受ける桂

◇20日　ウエスタン・リーグ　中日―オリックス（ナゴヤ）
　フレッシュオールスターを経てリーグ戦が再開された。中日2軍戦のスターティングメンバーが発表され、10日の1軍DeNA戦（バンテリンドームナゴヤ）で6イニング2失点と好投した松葉貴大投手（30）が先発し、桂依央利捕手（30）が先発マスクを被る。
　中日のスターティングメンバーは以下の通り　
1番・左・渡辺
2番・中・伊藤
3番・右・遠藤
4番・三・石垣
5番・指・ガーバー
6番・捕・桂
7番・二・ワカマツ
8番・一・石岡
9番・遊・土田
投手・松葉

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