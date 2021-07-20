【中日2軍スタメン】ウエスタン・リーグ再開 4番に石垣雅海、松葉貴大＆桂依央利のバッテリー
2021年7月20日 13時42分
◇20日 ウエスタン・リーグ 中日―オリックス（ナゴヤ）
フレッシュオールスターを経てリーグ戦が再開された。中日2軍戦のスターティングメンバーが発表され、10日の1軍DeNA戦（バンテリンドームナゴヤ）で6イニング2失点と好投した松葉貴大投手（30）が先発し、桂依央利捕手（30）が先発マスクを被る。
中日のスターティングメンバーは以下の通り
1番・左・渡辺
2番・中・伊藤
3番・右・遠藤
4番・三・石垣
5番・指・ガーバー
6番・捕・桂
7番・二・ワカマツ
8番・一・石岡
9番・遊・土田
投手・松葉
2番・中・伊藤
3番・右・遠藤
4番・三・石垣
5番・指・ガーバー
6番・捕・桂
7番・二・ワカマツ
8番・一・石岡
9番・遊・土田
投手・松葉
【読まれています】
◆大野雄大が握るのは…前半ラストから五輪球で調整してきました
◆ロドリゲス、習得したいメジャー屈指のあのカーブ！投球の幅広げる
◆「代走だけじゃ物足りない！」スピードスター高松渡が守備力アップを誓う
◆根尾が福留バットを新たな相棒にバランスの良さ絶賛
PR情報