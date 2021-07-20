BTS『Butter』（BIGHIT MUSIC／7月13日発売） （C）BIGHIT MUSIC

男性7人組グループ・BTSの『Butter』が、初週19.5万枚を売り上げ、7月20日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

BTSの1位獲得は、前作『BTS, THE BEST』（2021年6月16日発売）に続き、5作連続通算9作目。また、東方神起に並び歴代1位タイだった海外アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」【※1】、同じく歴代1位タイだった海外男性アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」【※2】も、歴代単独1位に更新した。

本作は、5月21日に配信開始された「Butter」に加え、新曲「Permission to Dance」を収録したCD作品。「Butter」は、「オリコン週間ストリーミングランキング」で初登場1位を獲得してから8週連続1位、及び、8週連続で「週間再生数1000万回超え」（5/31付～7/19付）や、「オリコンストリーミングランキング」史上最高となる週間再生数3,113.0万回（6/7付）も記録している。また、7月9日に配信開始された新曲「Permission to Dance」は、7/19付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」 で初登場1位を獲得している。

なお、先月6月16日に発売され、「オリコン週間アルバムランキング」の今年度最高初週売上を記録（6/28付）したBTSの『BTS, THE BEST』は、週間売上1.4万枚で7/26付の同ランキング5位にランクインし、累積売上は91.4万枚となった。

【※1】海外アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」記録／1位：BTS（9作）、2位：東方神起（8作）、3位：BoA、TWICE（7作） ※達成順

【※2】海外男性アーティストによる「アルバム通算1位獲得作品数」記録／1位：BTS（9作）、2位：東方神起（8作）、3位：サイモン＆ガーファンクル、ボン・ジョヴィ（5作） ※達成順

＜オリコン調べ（7/26付：集計期間:7月12日〜7月18日）＞

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