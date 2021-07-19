『シン・エヴァ』興収101.5億円突破 歴代興収ランキング35位
2021年7月19日 16時37分 (7月19日 17時06分更新)
アニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（3月8日公開）の最新の興行収入が19日に発表され、公開から133日間累計で動員664万人、興収101.5億円を突破した。歴代興収ランキング35位（興行通信社調べ）。なお、映画は一部劇場を除き21日に終映となることが決まっている。
公開初日から興収8億277万4200円、観客動員数53万9623人を記録し、前作『：Q』（2012年公開）初日の興行対比123.8％、観客動員対比121.7％と、大ヒットスタートとなった今作。前作『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（2012年公開）の最終興収53億円を大きく上回っているほか、庵野秀明総監督が手掛けた『シン・ゴジラ』（2016年公開）の興収82.5億円を突破するなど、庵野監督の作品の中で最高記録更新となっている。
『新劇場版』シリーズは、テレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』に新たな設定とストーリーを加え全4部作として「リビルド」（再構築）したもので、今作は、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、09年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』、12年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に続く作品であり、完結編となる。
■『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収の流れ
初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人
7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人
14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人
21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人
28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人
30日間：興行収入70億円突破
35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人
42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人
49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人
59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人
63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人
77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人
84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人
91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人
98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人
99日間：興行収入90億円
105日間：興行収入93.2億円、観客動員数611万人
112日間：興行収入95億円、観客動員数626万人
119日間：興行収入97.5億円、観客動員数639.3万人
123日間：興行収入98.1億円、観客動員数643万人
125日間：興収98.8億円、観客動員数647万人
126日間：興収99.9億円、観客動員数654 万人
127日間：興収100億1582万円、観客動員数655万人
133日間：興収101.5億円、観客動員数664万人
初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人
7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人
14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人
21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人
28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人
30日間：興行収入70億円突破
35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人
42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人
49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人
59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人
63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人
77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人
84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人
91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人
98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人
99日間：興行収入90億円
105日間：興行収入93.2億円、観客動員数611万人
112日間：興行収入95億円、観客動員数626万人
119日間：興行収入97.5億円、観客動員数639.3万人
123日間：興行収入98.1億円、観客動員数643万人
125日間：興収98.8億円、観客動員数647万人
126日間：興収99.9億円、観客動員数654 万人
127日間：興収100億1582万円、観客動員数655万人
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