TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』(毎週月曜 後9:00)の26日放送回の出演アーティストとして、Sexy Zone、ジャニーズWESTら7組が発表された。

Sexy Zoneは、秦基博が楽曲提供した新曲「夏のハイドレンジア」をフルサイズでテレビ初披露。切なくも温かい珠玉のサマーラブソングを歌う。ジャニーズWESTは、メンバーの重岡大毅主演ドラマ『#家族募集します』の主題歌「でっかい愛」をフルサイズでテレビ初歌唱。温かいメロディーに乗せ、そっと寄り添ってすべてを包み込むような無償の愛を歌いあげる。

LiSAは二階堂ふみ主演ドラマ『プロミス・シンデレラ』の主題歌「HADASHi NO STEP」をフルサイズでテレビ初披露。LiSAのダンスステップに合わせたこだわり演出で魅せる。SEKAI NO OWARIはニューアルバム『scent of memory』からゴスペル調にアレンジされたメロディーが印象的な「バードマン」をフルサイズで披露する。

宮野真守は話題のテレビアニメ『うらみちお兄さん』のエンディングテーマ「Dream on」を披露。MY FIRST STORYは約1年ぶりにシングルリリースした新曲「告白」を、アーティストデビュー8周年を迎えた蒼井翔太は新曲「硝子のくつ」をそれぞれテレビ初披露する。

■『CDTVライブ!ライブ!』出演アーティスト・歌唱曲

蒼井翔太「硝子のくつ」

ジャニーズWEST「でっかい愛」

SEKAI NO OWARI「バードマン」

Sexy Zone「夏のハイドレンジア」

MY FIRST STORY 「告白」

宮野真守「Dream on」

LiSA「HADASHi NO STEP」

※50音順

