舞台『鬼滅の刃』千秋楽、ライブ・ビューイング開催決定
2021年7月19日 12時00分 (7月19日 12時07分更新)
8月31日にTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）で行われる、舞台『鬼滅の刃』の新作公演『舞台「鬼滅の刃」其ノ弐 絆』東京凱旋公演千秋楽が、ライブ・ビューイングされることが決定した。
同舞台は昨年1月の初演に引き続き、スタッフは脚本・演出は舞台『刀剣乱舞』や『TRUMP』シリーズで知られる末満健一氏、音楽はハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』シリーズなど2.5次元ミュージカル作品を数多く手掛けている和田俊輔氏が担当。
キャストも、竈門炭治郎役を小林亮太、竈門禰豆子役を高石あかり、我妻善逸役を植田圭輔、嘴平伊之助役を佐藤祐吾、冨岡義勇役を本田礼生、鬼舞辻無惨役を佐々木喜英が務める。また、煉獄杏寿郎役を矢崎広、胡蝶しのぶ役を門山葉子など、鬼殺隊最強の剣士“柱”がついに全員集結する。
■キャスト
竈門炭治郎 小林亮太
竈門禰豆子 高石あかり
我妻善逸 植田圭輔
嘴平伊之助 佐藤祐吾
冨岡義勇 本田礼生
煉獄杏寿郎 矢崎広
宇髄天元 辻 凌志朗
時透無一郎 奥田夢叶
胡蝶しのぶ 門山葉子
甘露寺蜜璃 川崎愛香里
伊黒小芭内 宮本弘佑
不死川実弥 前田隆太朗
悲鳴嶼行冥 チャンヘ
栗花落カナヲ 内田未来
累 阿久津仁愛
産屋敷耀哉 廣瀬智紀
鬼舞辻無惨 佐々木喜英
竈門炭治郎 小林亮太
竈門禰豆子 高石あかり
我妻善逸 植田圭輔
嘴平伊之助 佐藤祐吾
冨岡義勇 本田礼生
煉獄杏寿郎 矢崎広
宇髄天元 辻 凌志朗
時透無一郎 奥田夢叶
胡蝶しのぶ 門山葉子
甘露寺蜜璃 川崎愛香里
伊黒小芭内 宮本弘佑
不死川実弥 前田隆太朗
悲鳴嶼行冥 チャンヘ
栗花落カナヲ 内田未来
累 阿久津仁愛
産屋敷耀哉 廣瀬智紀
鬼舞辻無惨 佐々木喜英
■公演情報
東京：2021年8月7日（土）～8月15日（日） 天王洲 銀河劇場
大阪：2021年8月20 日（金）～8月22日（日） 梅田芸術劇場 メインホール
東京凱旋：2021年8月27日（金）～8月31日（火） TACHIKAWA STAGE GARDEN
東京：2021年8月7日（土）～8月15日（日） 天王洲 銀河劇場
大阪：2021年8月20 日（金）～8月22日（日） 梅田芸術劇場 メインホール
東京凱旋：2021年8月27日（金）～8月31日（火） TACHIKAWA STAGE GARDEN
【試読】「鬼滅の刃」の電子書籍
【画像】『鬼滅』作者がツイッターで公開！ 煉獄たち描いた最新イラスト
【画像】爽やか笑顔の炭治郎＆煉獄さん！ 公開された最強ツーショット
【画像】尊い…『鬼滅の刃』煉獄兄弟のツーショット
【誕生日イラスト】ホクホク笑顔！イモを手に喜ぶ煉獄さん
【画像】『鬼滅』作者がツイッターで公開！ 煉獄たち描いた最新イラスト
【画像】爽やか笑顔の炭治郎＆煉獄さん！ 公開された最強ツーショット
【画像】尊い…『鬼滅の刃』煉獄兄弟のツーショット
【誕生日イラスト】ホクホク笑顔！イモを手に喜ぶ煉獄さん
PR情報