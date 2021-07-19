8月31日にTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京）で行われる、舞台『鬼滅の刃』の新作公演『舞台「鬼滅の刃」其ノ弐 絆』東京凱旋公演千秋楽が、ライブ・ビューイングされることが決定した。

同舞台は昨年1月の初演に引き続き、スタッフは脚本・演出は舞台『刀剣乱舞』や『TRUMP』シリーズで知られる末満健一氏、音楽はハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』シリーズなど2.5次元ミュージカル作品を数多く手掛けている和田俊輔氏が担当。

キャストも、竈門炭治郎役を小林亮太、竈門禰豆子役を高石あかり、我妻善逸役を植田圭輔、嘴平伊之助役を佐藤祐吾、冨岡義勇役を本田礼生、鬼舞辻無惨役を佐々木喜英が務める。また、煉獄杏寿郎役を矢崎広、胡蝶しのぶ役を門山葉子など、鬼殺隊最強の剣士“柱”がついに全員集結する。

■キャスト

竈門炭治郎 小林亮太

竈門禰豆子 高石あかり

我妻善逸 植田圭輔

嘴平伊之助 佐藤祐吾

冨岡義勇 本田礼生

煉獄杏寿郎 矢崎広

宇髄天元 辻 凌志朗

時透無一郎 奥田夢叶

胡蝶しのぶ 門山葉子

甘露寺蜜璃 川崎愛香里

伊黒小芭内 宮本弘佑

不死川実弥 前田隆太朗

悲鳴嶼行冥 チャンヘ

栗花落カナヲ 内田未来

累 阿久津仁愛

産屋敷耀哉 廣瀬智紀

鬼舞辻無惨 佐々木喜英

■公演情報

東京：2021年8月7日（土）～8月15日（日） 天王洲 銀河劇場

大阪：2021年8月20 日（金）～8月22日（日） 梅田芸術劇場 メインホール

東京凱旋：2021年8月27日（金）～8月31日（火） TACHIKAWA STAGE GARDEN

関連キーワード アニメ