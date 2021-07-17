女性ファッション誌『ViVi』（講談社）の人気企画「国宝級イケメンランキング2021年 上半期」が、20日発売の同誌9月号で発表され、「NOW国宝級」で、人気グループ・SixTONESの松村北斗（26）が初めて1位に輝いた。

回を追うごとに注目を集めている「国宝級イケメンランキング」で、松村はNOW、NEXT（22歳以下が対象）の両部門で実に7度目のランクイン。SixTONESとしてCDデビュー前から注目を集めていたが、ついに首位を獲得した。

率直に感想を聞かれた松村は「今回の1位は……粘り勝ち？ 地道に頑張っていたら順番が回ってきた、という印象です」と、3年前から変わらない謙虚な姿勢でコメントした。

また、NOW部門の2位は、ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの吉村北斗（24）で、偶然にも2人の“ホクト”がワンツーフィニッシュする結果となった。そのほか、グループのアーティストが上位を占めるなか、俳優の赤楚衛二（27）が5位、新田真剣佑（24）が8位と存在感を発揮。多国籍ダンス＆ボーカルグループ・NCT 127のYUTAこと中本悠太（25）が9位に入った。

同号では松村、吉野のほかNEXT部門1位のSnow Man・ラウール（18）、ADULTランキング部門（30歳以上）1位の町田啓太（31）の撮り下ろしショット＆インタビューが掲載。さらにランキング外の特集では、韓国をはじめとするアジアのイケメンたちをピックアップした企画や、A.B.C-Zの河合郁人とフリーアナウンサーの青木源太によるジャニーズ対談も収録する。

●ViVi「国宝級イケメンランキング 2021年 上半期」

「NOW国宝級」トップ15

1位 松村北斗（SixTONES）

2位 吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

3位 目黒蓮（Snow Man）

4位 川西拓実（JO1）

5位 赤楚衛二

6位 佐藤勝利（Sexy Zone）

7位 高橋海人（King ＆ Prince）

8位 新田真剣佑

9位 中本悠太（NCT127）

10位 道枝駿佑（なにわ男子/関西ジャニーズJr.）

11位 神尾楓珠

12位 片寄涼太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

13位 岡田健史

14位 志尊淳

15位 京本大我（SixTONES）

「NEXT国宝級」「ADULT国宝級」過去ランキングも

「NEXT国宝級」

1位 ラウール（Snow Man）

2位 松田元太（Travis Japan／ジャニーズJr.）

3位 高橋文哉

4位 鶴房汐恩（JO1）

5位 長谷川慎（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

6位 板垣李光人

7位 浮所飛貴（美 少年／ジャニーズJr.）

8位 宮世琉弥

9位 高橋恭平（なにわ男子／関西ジャニーズJr.）

10位 井上瑞稀（HiHi Jets／ジャニーズJr.）

「ADULT国宝級」

1位 町田啓太

2位 玉森裕太（Kis-My-Ft2）

3位 櫻井翔（嵐）

4位 佐藤健

5位 中村倫也

6位 大倉忠義（関ジャニ∞）

7位 岩田剛典（三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）

8位 田中圭

9位 竹野内豊

10位 綾野剛

◆これまでの国宝級イケメンランキング

「NOW国宝級」

2016年上半期1位：山崎賢人【殿堂入り】

2016年下半期1位：中川大志

2017年上半期1位：菅田将暉【殿堂入り】

2017年下半期1位：竹内涼真

2018年上半期1位：新田真剣佑

2018年下半期1位：吉沢亮【殿堂入り】

2019年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）

2019年下半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）【殿堂入り】

2020年上半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）

2020年下半期1位：永瀬廉（King ＆ Prince）【殿堂入り】

「NEXT国宝級」

2016年下半期1位：竹内涼真

2017年上半期1位：成田凌

2017年下半期1位：杉野遥亮

2018年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）

2018年下半期1位：佐野勇斗（M!LK）

2019年上半期1位：松村北斗（SixTONES ）

2019年下半期1位：道枝駿佑（なにわ男子 ）

2020年上半期1位：神尾楓珠

2020年下半期1位：岡田健史

「ADULT国宝級」

2020年下半期1位：田中圭

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