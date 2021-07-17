人気グループ・Snow Manのラウール（18）が、20日発売の女性ファッション誌『ViVi』9月号（講談社）に掲載される『ViVi国宝級イケメンランキング 2021年上半期』の「NEXT国宝級（22歳以下が対象）」で第1位に選ばれた。

ラウールは昨年1月にデビューしたSnow Manの最年少メンバーながらセンターを務める。抜群のスタイルで男性ファッション誌『MEN’S NON-NO』のレギュラーモデルに起用され、俳優としても公開中の映画『ハニーレモンソーダ』で主演を務めるなど、多方面で活躍する。

前回の『2020年下半期』のNEXT部門ランキングでは、1位の岡田健史に次ぐ2位だったが、今回は初めて首位を獲得。過去にNEXT部門にランクインしたイケメンたちは、「NOW国宝級」部門でも栄冠に輝くケースが多数のため、今後のさらなる躍進が期待される。

このほか、第2位はジャニーズJr.の人気グループ・Travis Japanの松田元太（22）、第3位は俳優の高橋文哉（20）、第4位は11人組ボーイズグループ・JO1の鶴房汐恩（20）、第5位はダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの長谷川慎（22）と、さまざまなジャンルのイケメンが名を連ねた。

同号ではラウールのほか、NOW部門1位のSixTONES・松村北斗（26）、2位のRAMPAGE・吉野北人（24）、ADULTランキング部門（30歳以上）1位の町田啓太（31）の撮り下ろしショット＆インタビューが掲載。さらにランキング外の特集では、韓国をはじめとするアジアのイケメンたちをピックアップした企画や、A.B.C-Zの河合郁人とフリーアナウンサーの青木源太によるジャニーズ対談も収録する。

●ViVi「国宝級イケメンランキング 2021年 上半期」

「NEXT国宝級」

1位 ラウール（Snow Man）

2位 松田元太（Travis Japan／ジャニーズJr.）

3位 高橋文哉

4位 鶴房汐恩（JO1）

5位 長谷川慎（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

6位 板垣李光人

7位 浮所飛貴（美 少年／ジャニーズJr.）

8位 宮世琉弥

9位 高橋恭平（なにわ男子／関西ジャニーズJr.）

10位 井上瑞稀（HiHi Jets／ジャニーズJr.）

◆これまでの「NEXT国宝級」ランキング

2016年下半期1位：竹内涼真

2017年上半期1位：成田凌

2017年下半期1位：杉野遥亮

2018年上半期1位：平野紫耀（King ＆ Prince）

2018年下半期1位：佐野勇斗（M!LK）

2019年上半期1位：松村北斗（SixTONES ）

2019年下半期1位：道枝駿佑（なにわ男子 ）

2020年上半期1位：神尾楓珠

2020年下半期1位：岡田健史

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