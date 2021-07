ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎が、20日発売の『JUNON』9月号(主婦と生活社)に登場。8月11日にリリースするアーティスト活動休止前最後のアルバム『THIS IS WHERE WE PROMISE』について語った。

久しぶりのJUNONに登場し、「お久しぶりですね。最後の取材を思い出そうとしても、うろ覚えなぐらいです(笑)」と話す與。「ファンのみんなへの想いと、9月から始まるアリーナツアーのことを中心に、1曲、1曲大切に作らせてもらいました。これが最後ではないけど、活動休止に入る前の思い出を一緒に作れたらうれしいです」とメッセージを寄せた。

同号にはそのほか、北村匠海、中川大志、草なぎ剛、空気階段などが登場。さらに、『第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』のBEST70が一気にお披露目される。

