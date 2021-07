一発撮りオーディション「THE FIRST TAKE STAGE」で初代グランプリを獲得した鹿児島県出身のシンガー・ソングライター麗奈(20)が自身のオリジナル楽曲「僕だけを」を歌う公式YouTube動画が、公開から一週間足らずで100万回再生を突破したことが16日、分かった。

同曲は「好きなのに『こんな私じゃダメだ、強くなりたい』と離れて行く君」と、「それでも『ずっと一緒にいてほしい』と思う僕」を描いた切ない楽曲で、ギターとピアノが印象的な一曲となっている。動画が公開されると「最初の一声から鳥肌が立って涙が出てしまった」「歌詞が自分と重なる部分があって、曲に入り込めるし、メロディーや声が心地良くて、何回も聴きたくなる!」「耳に残る印象的な声とリズム感やギターの安定性が良くてめっちゃ好き!」などと絶賛の声が殺到した。

同曲は「THE FIRST TAKE STAGE」のグランプリに与えられる特典として、「THE FIRST TAKE MUSIC」から26日にデジタルシングルとしてリリースが決定した。