中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、17日に約8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2021』(後2:00~9:54)の出演アーティスト第3弾が15日、発表された。

今年のテーマは、みんなを笑顔にする「Wa!」。つながる「輪」、笑うの「ワ」、ワクワクの「ワ」。「こんな時だからこそ、日本中を元気にするさまざまな『Wa!』を音楽で届ける」としている。

長渕剛は、番組のために書き下ろした新曲を魂の歌唱。さらに、TBSでは初めて名曲「巡恋歌」も披露する。圧巻の歌唱とパフォーマンスは必見だ。

さらに珠玉の映画名シーンと共に人気ディズニーソングを歌いつなぐ、夢のステージも展開。『アラジン』に登場するジーニーの名曲「フレンド・ライク・ミー」を、日本語吹き替え版を担当した山寺宏一本人が歌唱。AIとSixTONES・京本大我は初タッグを組み、「A Whole New World」を披露することが決定した。

島津亜矢は『ライオン・キング』の「Circle of Life」を熱唱。大原櫻子とクリス・ハートは『美女と野獣』のテーマ曲「Beauty and the Beast」でデュエット。清水美依紗は、グローバルな祭典『アルティメット・プリンセス・セレブレーション』の日本版テーマソング「Starting Now ~新しい私へ」を生歌唱する

昭和・平成・令和の名曲を歌いつなぐ特別企画『昭「和」~令「和」メドレー』では、石川さゆり、斉藤由貴、徳永英明、AI、WANDS、川崎鷹也、DISH//の出演が決定。いつの時代も勇気づけ、笑顔にしてくれた名曲をスペシャルメドレーで届ける。

ワッショイの「ワ!」をテーマに、夏にぴったりのアップチューンを詰め込んだスペシャルメドレー企画「ワッショイメドレー」では、T.M.Revolutionが、メガヒットサマーソングをスペシャルダンサーとコラボ歌唱。郷ひろみ、AKB48、WANIMAも登場する“ワッショイメドレー”で夏気分を盛り上げる。

和太鼓の「和!」 をテーマにした企画では、世界的和太鼓パフォーマンス集団・DRUM TAOが登場し、「楽器を持たないパンクバンド」のBiSHと異色コラボを果たす。ジャニーズWESTもTAOとのコラボでスペシャルパフォーマンスを繰り広げる。

話題の「わ!」をテーマにしたステージでは、ポップスピアニスト・ハラミちゃんと、歌怪獣・島津亜矢の奇跡のコラボが実現し、Adoの話題曲「うっせぇわ」を披露。上白石萌音は、1970年~90年代の名曲を披露し、miletも新曲を歌唱する。

ダンスソングを集めたメドレー企画「ワクワク!ダンスメドレー」では、Foorinの「パプリカ」をはじめ、DA PUMP、A.B.C-Z、三浦大知、櫻坂46が特別ダンスパフォーマンスステージを披露。

番組恒例の生中継歌唱パートには、九州出身の家入レオがくまモンとともに、復興のシンボルである熊本城をバックに歌い上げ、愛媛から中継をつなぐナオト・インティライミは、美しい海の絶景とともに日本に歌と笑顔を届ける。

そしてお笑い第7世代のEXITが、アーティストデビュー曲「なぁ人類」を披露。Little Black Dressもデビュー曲「夏だらけのグライダー」を歌唱。ミュージカル『刀剣乱舞』から刀剣男士も出陣し、圧巻のステージを展開する。

■『音楽の日2021』出演者

▽総合司会

中居正広、安住紳一郎(TBSアナウンサー)

▽出演アーティスト(※50音順)

AI

あいみょん

家入レオ

いきものがかり

EXIT

石川さゆり

EXILE

AKB48

A.B.C-Z

ENHYPEN

Awesome City Club

大原櫻子

Official髭男dism

KAT-TUN

上白石萌音

川崎鷹也

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

クリス・ハート

郷ひろみ

ゴールデンボンバー

Coldplay

小林武史(Bank Band)

斉藤由貴

櫻井和寿(Bank Band)

櫻坂46

Salyu

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

島津亜矢

清水美依紗

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

SEVENTEEN

DA PUMP

T.M.Revolution

DISH//

DEAN FUJIOKA

東京事変

刀剣男士

TOMORROW X TOGETHER

TWICE

徳永英明

DRUM TAO

ナオト・インティライミ

長渕剛

NEWS

乃木坂46

Perfume

ハラミちゃん

氷川きよし

BiSH

BTS

日向坂46

V6

Foorin

Hey! Say! JUMP

星野源

三浦大知

MISIA

milet

山寺宏一

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

Little Black Dress

WANIMA

WANDS

