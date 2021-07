「音楽の日」に出演が決まった長渕剛 (C) Photo by Hayato Ichihara

17日午後2時から約8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番「音楽の日」にミュージシャンの長渕剛(64)の出演が決定した。同番組のために書き下ろした新曲をお披露目するといい、名曲「巡恋歌」も歌唱予定という。

特別企画も続々と発表された。映画「アラジン」の大人気キャラクターであるジーニーの名曲「フレンド・ライク・ミー」を、日本語吹き替え版でジーニーの声を担当し、劇中でも歌っている声優の山寺宏一が歌う。そしてAIとアイドルグループ「SixTONES」の京本大我が初タッグを組み、「A Whole New World」を披露することが決定した。さらに島津亜矢は「ライオン・キング」の「Circle of Life」に挑戦。大原櫻子とクリス・ハートは美女と野獣のテーマ曲「Beauty and the Beast」で美声を重ねる。

また、抜群の歌唱力で注目を集める21歳の新人歌手・清水美依紗(みいしゃ)は自身が担当する「アルティメット・プリンセス・セレブレーション」の日本版テーマソング「Starting Now~新しい私へ」を生歌唱する。

昭和・平成・令和を代表する名曲の数々を、豪華アーティストが歌いつなぐ特別企画「昭『和』~令『和』メドレー」では石川さゆり、斉藤由貴、徳永英明、AI、WANDS、川崎鷹也、DISH//の出演が決定した。