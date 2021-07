ロックバンド「T―BOLAN」がメジャーデビュー30周年を迎えた10日から、制作スタッフやファンクラブが中心となって生配信したメンバーへのサプライズ企画「Being Presents T―BOLAN 30th HAPPY ANNIVERSARY」が、所属事務所「ビーイング」およびバンドの公式YouTubeチャンネルでアーカイブ配信されている。16日午後11時59分まで視聴できる。

7月10日、某レコーデイングスタジオでは森友嵐士のボーカルレコーディングと、五味孝さんのギターダビングが行われていた。30年前にデビュー曲「悲しみが痛いよ」をリリースした際、担当スタッフがスタジオへサプライズでお祝いに行ったところ、メンバーのあまりの忙しさに取り付く島もなく追い返されたという苦いエピソードが残っており、そのリベンジも兼ね、当時を再現しようという計画だ。

その追い返されたスタッフ2人が、MCを伴って2人のもとに乱入。突然のハプニングに驚きと戸惑いを隠せない森友たちだったが、90年代からT―BOLANを支えてきたスタッフたちが入れ替わり立ち代わりお祝いに駆けつけると大喜びし、当時の制作秘話や、デビュー時の引っ越し事情などプライベートネタまで、今だから話せる貴重な話に花を咲かせた。さらに、事務所に保管されていた懐かしのポスターやグッズなどに加え、ファンから寄せられたお宝自慢写真(昔のライブチケット、雑誌の切り抜き、メンバーのサインなどの数々)を紹介しながら、撮影の裏話が明かされた。

応援してくれるファンへの恩返しとして、森友は制作中の新曲「愛の爆弾=CHERISH」のレコーディング風景を公開したほか、五味を急きょブースに誘い、「離したくはない」と「My life is My way 2020」を即興セッションで披露。メンバーからファンへの逆サプライズに、「コロナでライブに行けない中、演奏が聴けて幸せ」「親子で感動しています!」など、歓喜のコメントが続々と書き込まれた。

森友は今回のサプライズ企画に対して感謝の言葉を述べた後、「俺たちも子供たちに背中を見せる年齢になってきてると思う。なんかいいよね!って思われる大人の背中をしょいながら、経験から得た未来へつないでいきたい大切なこと、足跡を、音楽というツールを使ってみんなと一緒に残していきたい」と締めくくった。