堂本剛のソロプロジェクトENDRECHERIがニューアルバム『GO TO FUNK』をリリース

KinKi Kidsの堂本剛によるプロジェクト・ENDRECHERIが、約1年ぶりとなるニューアルバム『GO TO FUNK』を8月25日にリリースすることが決定した。

今作のテーマは「GO TO “ENDRECHERI”FUNK!!!」。これまで以上に、堂本剛がギター、ベース、ドラム、キーボードを自ら奏で、歌い、踊る、エンドリらしさ全開のアルバムとなっている。

収録曲は、懐かしさ漂うダンスチューン「Rain of Rainbow」、圧倒的FUNKナンバー「ENDRECHERI POWER」、心地良いグルーヴの「ヌルッテたい」、今この時代への想いをFUNKに昇華させた表題曲「GO TO FUNK」や「摩って舐る」など遊び心あふれる楽曲が盛りだくさん。さらに、人と距離を置くこの時代に、大切な人との触れ合い、愛おしさに改めて目を向けたENDRECHERIの新たなバラード曲「愛のひと」「202021」を含め、Limited Edition A・Bは全15曲、Original Edition は全18曲が収められる。

Limited Edition Aの付属Blu-ray/DVDには、煌めく世界で自由に舞い踊る「Rain of Rainbow」のミュージックビデオに加え、本作のコンセプトや制作への想いを語ったインタビュー、SELF LINER NOTES(約10分)を収録。Limited Edition Bにはダンスへのこだわりが凝縮した6曲メドレーの「Special Dance Clip」(約12分)が盛り込まれる。

また、Original Editionは「今、地球のためにできることを」という想いからブックレットを封入せず、歌詩は公式サイトに掲載などのペーパーレスを実施する。

■ENDRECHERIニューアルバム『GO TO FUNK』収録内容

▽Limited Edition A

【CD】

01. ENDRECHERI POWER

02. Get out of 地球

03. 摩って舐る

04. 沼ンティ

05. 蜜

06. 勃(読み:ボツ)

07. 202021

08. 愛を生きて

09. Rain of Rainbow

10. ENDRECHERI Party

11. 愛scream

12. ヌルッテたい

13. 愛のひと

14. GO TO FUNK

15. Sweet ENDREmix(Bonus Track)

【Blu-ray/DVD】

・Rain of Rainbow Music Clip/SELF LINER NOTES(約10分収録予定)

▽Limited Edition B

【CD】

01. Rain of Rainbow

02. ENDRECHERI POWER

03. GO TO FUNK

04. Get out of 地球

05. 勃

06. 愛scream

07. 愛のひと

08. 蜜

09. 愛を生きて

10. 摩って舐る

11. ENDRECHERI Party

12. ヌルッテたい

13. 沼ンティ

14. 202021

15. 太陽が遠い(Bonus Track)

【Blu-ray / DVD】

・Special Dance Clip(約12分収録)

▽Original Edition

01. ENDRECHERI POWER

02. 勃

03. ENDRECHERI Party

04. ヌルッテたい

05. 沼ンティ

06. Rain of Rainbow

07. 202021

08. Lovey-Dovey(Bonus Track)

09. 愛scream

10. 摩って舐る

11. 愛のない 愛もない いまが嫌い(Bonus Track)

12. 愛を生きて

13. Make me up! Funk me up! (Bonus Track)

14. GO TO FUNK

15. 蜜

16. Get out of 地球

17. 雨雷鳴(読み:ウラウメイ)(Bonus Track)

18. 愛のひと

