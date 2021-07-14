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堂本剛 ENDRECHERI、8・25“エンドリらしさ全開”の新アルバム『GO TO FUNK』

2021年7月14日 11時13分 (7月14日 12時06分更新)
堂本剛のソロプロジェクトENDRECHERIがニューアルバム『GO TO FUNK』をリリース

堂本剛のソロプロジェクトENDRECHERIがニューアルバム『GO TO FUNK』をリリース

　KinKi Kidsの堂本剛によるプロジェクト・ENDRECHERIが、約1年ぶりとなるニューアルバム『GO TO FUNK』を8月25日にリリースすることが決定した。
【一覧】ENDLICHERIの主な作品
　今作のテーマは「GO TO “ENDRECHERI”FUNK!!!」。これまで以上に、堂本剛がギター、ベース、ドラム、キーボードを自ら奏で、歌い、踊る、エンドリらしさ全開のアルバムとなっている。
　収録曲は、懐かしさ漂うダンスチューン「Rain of Rainbow」、圧倒的FUNKナンバー「ENDRECHERI POWER」、心地良いグルーヴの「ヌルッテたい」、今この時代への想いをFUNKに昇華させた表題曲「GO TO FUNK」や「摩って舐る」など遊び心あふれる楽曲が盛りだくさん。さらに、人と距離を置くこの時代に、大切な人との触れ合い、愛おしさに改めて目を向けたENDRECHERIの新たなバラード曲「愛のひと」「202021」を含め、Limited Edition A・Bは全15曲、Original Edition は全18曲が収められる。
　Limited Edition Aの付属Blu-ray／DVDには、煌めく世界で自由に舞い踊る「Rain of Rainbow」のミュージックビデオに加え、本作のコンセプトや制作への想いを語ったインタビュー、SELF LINER NOTES（約10分）を収録。Limited Edition Bにはダンスへのこだわりが凝縮した6曲メドレーの「Special Dance Clip」（約12分）が盛り込まれる。
　また、Original Editionは「今、地球のためにできることを」という想いからブックレットを封入せず、歌詩は公式サイトに掲載などのペーパーレスを実施する。
■ENDRECHERIニューアルバム『GO TO FUNK』収録内容
▽Limited Edition A
【CD】
01. ENDRECHERI POWER
02. Get out of 地球
03. 摩って舐る
04. 沼ンティ
05. 蜜
06. 勃（読み：ボツ）
07. 202021
08. 愛を生きて
09. Rain of Rainbow
10. ENDRECHERI Party
11. 愛scream
12. ヌルッテたい
13. 愛のひと
14. GO TO FUNK
15. Sweet ENDREmix（Bonus Track）
【Blu-ray／DVD】
・Rain of Rainbow Music Clip／SELF LINER NOTES（約10分収録予定）
▽Limited Edition B
【CD】
01. Rain of Rainbow
02. ENDRECHERI POWER
03. GO TO FUNK
04. Get out of 地球
05. 勃
06. 愛scream
07. 愛のひと
08. 蜜
09. 愛を生きて
10. 摩って舐る
11. ENDRECHERI Party
12. ヌルッテたい
13. 沼ンティ
14. 202021
15. 太陽が遠い（Bonus Track）
【Blu-ray / DVD】
・Special Dance Clip（約12分収録）
▽Original Edition
01. ENDRECHERI POWER
02. 勃
03. ENDRECHERI Party
04. ヌルッテたい
05. 沼ンティ
06. Rain of Rainbow
07. 202021
08. Lovey-Dovey（Bonus Track）
09. 愛scream
10. 摩って舐る
11. 愛のない 愛もない いまが嫌い（Bonus Track）
12. 愛を生きて
13. Make me up! Funk me up! （Bonus Track）
14. GO TO FUNK
15. 蜜
16. Get out of 地球
17. 雨雷鳴（読み：ウラウメイ）（Bonus Track）
18. 愛のひと
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