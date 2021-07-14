堂本剛 ENDRECHERI、8・25“エンドリらしさ全開”の新アルバム『GO TO FUNK』
2021年7月14日 11時13分 (7月14日 12時06分更新)
KinKi Kidsの堂本剛によるプロジェクト・ENDRECHERIが、約1年ぶりとなるニューアルバム『GO TO FUNK』を8月25日にリリースすることが決定した。
今作のテーマは「GO TO “ENDRECHERI”FUNK!!!」。これまで以上に、堂本剛がギター、ベース、ドラム、キーボードを自ら奏で、歌い、踊る、エンドリらしさ全開のアルバムとなっている。
収録曲は、懐かしさ漂うダンスチューン「Rain of Rainbow」、圧倒的FUNKナンバー「ENDRECHERI POWER」、心地良いグルーヴの「ヌルッテたい」、今この時代への想いをFUNKに昇華させた表題曲「GO TO FUNK」や「摩って舐る」など遊び心あふれる楽曲が盛りだくさん。さらに、人と距離を置くこの時代に、大切な人との触れ合い、愛おしさに改めて目を向けたENDRECHERIの新たなバラード曲「愛のひと」「202021」を含め、Limited Edition A・Bは全15曲、Original Edition は全18曲が収められる。
Limited Edition Aの付属Blu-ray／DVDには、煌めく世界で自由に舞い踊る「Rain of Rainbow」のミュージックビデオに加え、本作のコンセプトや制作への想いを語ったインタビュー、SELF LINER NOTES（約10分）を収録。Limited Edition Bにはダンスへのこだわりが凝縮した6曲メドレーの「Special Dance Clip」（約12分）が盛り込まれる。
また、Original Editionは「今、地球のためにできることを」という想いからブックレットを封入せず、歌詩は公式サイトに掲載などのペーパーレスを実施する。
■ENDRECHERIニューアルバム『GO TO FUNK』収録内容
▽Limited Edition A
【CD】
01. ENDRECHERI POWER
02. Get out of 地球
03. 摩って舐る
04. 沼ンティ
05. 蜜
06. 勃（読み：ボツ）
07. 202021
08. 愛を生きて
09. Rain of Rainbow
10. ENDRECHERI Party
11. 愛scream
12. ヌルッテたい
13. 愛のひと
14. GO TO FUNK
15. Sweet ENDREmix（Bonus Track）
▽Limited Edition A
【CD】
01. ENDRECHERI POWER
02. Get out of 地球
03. 摩って舐る
04. 沼ンティ
05. 蜜
06. 勃（読み：ボツ）
07. 202021
08. 愛を生きて
09. Rain of Rainbow
10. ENDRECHERI Party
11. 愛scream
12. ヌルッテたい
13. 愛のひと
14. GO TO FUNK
15. Sweet ENDREmix（Bonus Track）
【Blu-ray／DVD】
・Rain of Rainbow Music Clip／SELF LINER NOTES（約10分収録予定）
・Rain of Rainbow Music Clip／SELF LINER NOTES（約10分収録予定）
▽Limited Edition B
【CD】
01. Rain of Rainbow
02. ENDRECHERI POWER
03. GO TO FUNK
04. Get out of 地球
05. 勃
06. 愛scream
07. 愛のひと
08. 蜜
09. 愛を生きて
10. 摩って舐る
11. ENDRECHERI Party
12. ヌルッテたい
13. 沼ンティ
14. 202021
15. 太陽が遠い（Bonus Track）
【CD】
01. Rain of Rainbow
02. ENDRECHERI POWER
03. GO TO FUNK
04. Get out of 地球
05. 勃
06. 愛scream
07. 愛のひと
08. 蜜
09. 愛を生きて
10. 摩って舐る
11. ENDRECHERI Party
12. ヌルッテたい
13. 沼ンティ
14. 202021
15. 太陽が遠い（Bonus Track）
【Blu-ray / DVD】
・Special Dance Clip（約12分収録）
・Special Dance Clip（約12分収録）
▽Original Edition
01. ENDRECHERI POWER
02. 勃
03. ENDRECHERI Party
04. ヌルッテたい
05. 沼ンティ
06. Rain of Rainbow
07. 202021
08. Lovey-Dovey（Bonus Track）
09. 愛scream
10. 摩って舐る
11. 愛のない 愛もない いまが嫌い（Bonus Track）
12. 愛を生きて
13. Make me up! Funk me up! （Bonus Track）
14. GO TO FUNK
15. 蜜
16. Get out of 地球
17. 雨雷鳴（読み：ウラウメイ）（Bonus Track）
18. 愛のひと
01. ENDRECHERI POWER
02. 勃
03. ENDRECHERI Party
04. ヌルッテたい
05. 沼ンティ
06. Rain of Rainbow
07. 202021
08. Lovey-Dovey（Bonus Track）
09. 愛scream
10. 摩って舐る
11. 愛のない 愛もない いまが嫌い（Bonus Track）
12. 愛を生きて
13. Make me up! Funk me up! （Bonus Track）
14. GO TO FUNK
15. 蜜
16. Get out of 地球
17. 雨雷鳴（読み：ウラウメイ）（Bonus Track）
18. 愛のひと
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