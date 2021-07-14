BTS「Permission to Dance」が自身通算3作目のデジタルシングル1位【オリコンランキング】
2021年7月14日 04時00分 (7月14日 04時05分更新)
7月9日に配信されたBTSの新曲「Permission to Dance」が、7月14日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を記録。4/12付の自身初のデジタルシングル（単曲）ランキング1位を獲得した「Film out」、5/31付での「Butter」に続き、通算3作目の1位となった。
ニューシングル「Butter」のカップリング曲となる本作は初週DL数4.0万DL（39,871DL）を記録。エド・シーランが楽曲制作に携わり、「楽しい」「踊る」「平和」の国際手話が取り入れられたポップな振付を披露するMVも注目されていた。
またBTSは、7/19付の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」でも好記録をマーク。「Butter」が、週間再生数1,297.2万回（12,972,460回）で、8週連続となる1位を獲得。本作「Permission to Dance」は、週間再生数969.2万回（9,691,689回）で2位に初登場しており、1位、2位を独占。さらに「Stay Gold」は、週間再生数197.3万回（1,972,785回）で、累積再生数は10,077.4万回（100,773,755回）に。これで、自身4作目となる1億回再生突破も記録した。
＜クレジット：オリコン調べ（2021/7/19付 集計期間：2021年7月5日（月）～7月11日（日）＞
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