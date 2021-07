『ViVi』9月号特別版表紙に登場するGENERATIONS from EXILE TRIBE

7人組ダンス&ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEが、20日発売のファッション誌『ViVi』9月号特別版(講談社)の表紙に登場。メンバーディレクションによる7人+3匹の“FAMILY”で、初めて同誌の表紙を飾った。

2013年3月号の初登場以来、度々ViViへ出演し、2015年には初のワールドツアーに密着したりと、GENERATIONSと密にお付き合いをしてきたViVi。11月にデビューから9周年を迎える彼らに、ViVi9月号特別版の表紙をオファーし、今回のスペシャルカバーが実現した。

これまでのGENERATIONSの活動を、ファンと一緒に追いかけてきたからこそ、「普通にやるんじゃViViらしくもGENEらしくもない!」ということで、今回は“GENERATIONSディレクション”企画を提案。近年、グッズやアパレルなどのディレクションを務めていた佐野玲於を中心に、二度の打ち合わせを経て、撮影場所や『FAMILY』というテーマが飛び出した。今回の見どころのひとつでもある、メンバーの愛犬、殿・若・レックスのViViデビューも、『FAMILY』から考えられた佐野の案が採用された。

また、関口メンディーによるメンバーのコラージュ写真も掲載。インスタグラムでも投稿され、本人が撮影からコラージュまでを手掛け、メンバー同士だから捉えることのできる表情、そしてコラージュのセンスに、ファンからも大人気の作品。せっかくのディレクション企画ということで、どうしても見せてほしいとメンディーにオファーしたところ、快諾し、ViViのためだけに1から制作した。

今回誌面ページのテーマの1つは『FAMILY』。活動を開始した2011年の夢者修行から、10年という時間にわたって活動を共にしてきた7人。彼らは自分たちの関係を「家族」のよう、とインタビューでも話す。佐野は打ち合わせで「家族みたいに、同じ釜の飯を食べるようなの、いいなぁ……」とぼんやりつぶやいた。GENERATIONSのメンバーやスタッフチームはもちろん、ここまで支えてくれたファンの存在も、デビュー当時から活動を追い続けてきたViViも「家族」。そんな意味も込められた『FAMILY』。7人が作り出す空気感を大切に、なじみある自然体のGENERATIONSをじっくり楽しむことができる。

さらに、GENERATIONSディレクション企画とは正反対の魅力をどうしても見せたいと、ViViがプロデュースした『GENERATIONSと過ごす朝と夜』も掲載。鍛え上げた腹筋を、無邪気な笑顔で惜しみなく見せる白濱亜嵐、「こういうの苦手だからな〜!」と言いながらもカメラを前にいろいろな表情を見せる小森隼など、これまでなかなかGENERATIONS発信では見せることのなかった、メンバーの色気たっぷりの表情を捉えた「オトナGENE」を堪能できる。各メンバーの恋愛Q&Aも必見。

誌面だけでも見応えたっぷりのGENERATIONS企画。ところが、今回ViViでは、各SNSまでもを巻き込み、全力で盛り上げる。YouTubeでは白濱と小森さんによる『What’s in my bag?(バッグの中身)』、Instagramでは片寄涼太による『ヨセFM in ViVi』、そして昨年末NET ViViにて短期連載された、数原龍友による『肉と恋』企画が、中務裕太をゲストに迎え復活。スケジュールはViVi公式Twitterで発表される。

●長年の担当編集コメント

今回はとても愛が溢れた撮影でした。GENEチームに、ViViのGENE愛を伝えたら、「トライしてみましょう!」と快諾いただき、現場ではメンバーの愛犬をみんなで可愛がり、付き合いも長くなっているがゆえ、冗談も言ったりして常にワイワイした雰囲気。そんな中撮影した一枚は、まるで自分がそこにいて、「みんな撮るよー!」と撮影したかのようで、実は表紙用のカットではなかったのですが、この雰囲気を味わってほしくて表紙にしました。GENERATIONSのメンバーも、スタッフも、ViVi編集部も、みんなが一緒になって撮影した企画です。ファンの皆さんはもちろんですが、今日GENEを知ったという方も、もうGENEファミリーの一員です。一緒になって、盛り上げましょう! GENERATIONS企画が話題になることを願ってます!

そんなスペシャルすぎるViVi9月号特別版には、GENERATIONSディレクションカットとViViプロデュースのオトナGENEの表・裏2パターンのピンナップも付いています! サイン入りピンナップのプレゼント企画もあるのでお見逃しなく! 他にも、最新アルバム『Up & Down』のおすすめ楽曲紹介や、撮影のウラ話など、まだまだファンのみなさんに喜んでいただける内容盛りだくさんです。ぜひ、GENEのみんなと楽しい時間をシェアしてください!

