7人組グループ・ENHYPEN(エンハイプン)の日本1stシングル「BORDER : 儚い(Given-Taken [Japanese Ver.])」(ボーダーはかない(ギブンテイクン ジャパニーズバージョン))が、初週20.0万枚を売り上げ、7月13日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

海外男性アーティストによる1stシングルの初登場1位は、史上5組目【※1】【※2】の達成となった。なお1stシングルでの初登場1位獲得は、今年度初【※3】となる。

この結果にメンバーのHEESEUNG(ヒスン)は、「多くの皆さんにたくさん愛をいただくことができて本当に嬉しいです」と素直な気持ちを吐露。リード曲「Given-Taken [Japanese Ver.]」の注目ポイントについては、「世界に向けて矢を撃ち、飛躍するような大きな一歩を踏み出す姿を表現したり、メンバー全員で一つの巨大なエンジンを表現するダンスが見どころです」とコメントし、今後についても、「ENHYPENへのたくさんのあたたかいご声援ありがとうございます。これからも皆さんにいい音楽とパフォーマンスをお届けできるアーティストを目指して頑張りますので、応援宜しくお願いします」とメンバー全員で意気込みを語った。

ENHYPENは、グローバルなメンバー7人で構成されたグループ。日本1stシングルとなる本作には、リード曲「Given-Taken [Japanese Ver.]」をはじめ、「Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.]」、ENHYPEN初の日本オリジナル曲「Forget Me Not」の3曲が収録。「Given-Taken [Japanese Ver.]」と「Let Me In (20 CUBE) [Japanese Ver.]」は、2020/12/14付オリコン週間アルバムランキング2位を獲得したアルバム『BORDER : DAY ONE』収録曲の日本語詞バージョンとなる。

■ENHYPENメンバーコメント

JUNGWON(ジョンウォン)

韓国でデビューして約7ヵ月で日本デビューができ、さらにこのような良い結果をいただき、とても光栄です。これからもたくさんのご声援をよろしくお願いします。

HEESEUNG(ヒスン)

多くの皆さんにたくさん愛をいただくことができて本当に嬉しいです。これからも僕たちENHYPENの音楽をお見せするため一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします!

JAY(ジェイ)

これからも素晴らしい音楽とパフォーマンスをお見せできるよう、たくさん努力していきます。日本でライブができることを楽しみにしていますので、その日まで待っていてください!

JAKE(ジェイク)

新人の僕たちにたくさんの愛をいただき応援してくださって心より感謝しています。元気でENGENE(エンジン=ファンの呼称)の皆さんに会えるのを楽しみにしてます!

SUNGHOON(ソンフン)

これからも僕たちのかっこいいパフォーマンスをENGENEの方々にお見せできるようにたくさんがんばります。応援よろしくお願いします!

SUNOO(ソヌ)

日本デビューはなかなか実感がわかなかったのですが、こうやって素晴らしい結果をいただけて、夢のようです。状況が良くなって日本に行って公演をしたりENGENEの皆さんと直接お会いできるのを楽しみにしてます!

NI-KI(ニキ)

僕の母国の日本でもこんなにたくさんの人に僕たちの曲を聴いていただき、本当に嬉しいです。これからもっともっとグレードアップした姿をお見せするように頑張りますので応援よろしくお願いします。

【※1】1stシングルが初登場1位を記録した海外男性アーティスト:チャン・グンソク「Let me cry」(2011/5/9付)、EXO「Love Me Right ~romantic universe~」(2015/11/16付)、iKON「DUMB & DUMBER」(2016/10/10付)、Stray Kids「TOP -Japanese ver.-」(2020/6/15付)

【※2】グループからのソロ、ユニットデビューは除く

【※3】今年度は、2020/12/28付からスタート

<クレジット:オリコン調べ(7/19付:集計期間:7月5日〜7月11日)>

