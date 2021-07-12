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群馬大で倒木、車７台が下敷き　けが人なし

2021年7月12日 21時43分 (7月12日 22時00分更新)
　前橋市の群馬大昭和キャンパス内で倒れた杉の木＝１２日夜

　前橋市の群馬大昭和キャンパス内で倒れた杉の木＝１２日夜

　１２日午後３時２０分ごろ、前橋市昭和町３の３９の２２、群馬大昭和キャンパス内で「木が倒れている」と１１９番があった。大学によると、倒れたのは高さ十数メートルの杉の木で、職員用駐車場にあった車７台が下敷きになった。けが人は確認されていない。倒れたのは午後２時半ごろで、雨や風が激しく吹いていたという。

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