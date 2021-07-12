１２日午後３時２０分ごろ、前橋市昭和町３の３９の２２、群馬大昭和キャンパス内で「木が倒れている」と１１９番があった。大学によると、倒れたのは高さ十数メートルの杉の木で、職員用駐車場にあった車７台が下敷きになった。けが人は確認されていない。倒れたのは午後２時半ごろで、雨や風が激しく吹いていたという。