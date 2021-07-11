『シン・エヴァ』興収98.8億円突破 100億円目前に緒方恵美も「感謝です」
2021年7月11日 17時07分 (7月11日 18時06分更新)
アニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』フィナーレ舞台あいさつが11日、都内で行われ、庵野秀明総監督、声優の緒方恵美（碇シンジ役）、三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、立木文彦（碇ゲンドウ役）が登壇した。
この日は、イベントの冒頭にきのう10日までの興行収入が発表され、98.8億円を突破。観客動員数は647万人に到達し、100億円が目前となっていることがわかった。
この数字を受けて緒方は「びっくりですね。たくさんの方に見ていただき、感謝です」と大勢のエヴァファンに“ありがとう”を伝えた。
『新劇場版』シリーズは、テレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』に新たな設定とストーリーを加え全4部作として「リビルド」（再構築）したもので、今作は、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、09年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』、12年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に続く作品であり、完結編となる
■『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収の流れ
初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人
7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人
14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人
21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人
28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人
30日間：興行収入70億円突破
35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人
42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人
49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人
59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人
63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人
77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人
84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人
91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人
98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人
99日間：興行収入90億円
105日間：興行収入93.2億円、観客動員数611万人
112日間：興行収入95億円、観客動員数626万人
119日間：興行収入97.5億円、観客動員数639.3万人
123日間：興行収入98.1億円、観客動員数643万人
初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人
7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人
14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人
21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人
28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人
30日間：興行収入70億円突破
35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人
42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人
49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人
59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人
63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人
77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人
84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人
91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人
98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人
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