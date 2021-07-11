『シン・エヴァンゲリオン劇場版』フィナーレ舞台あいさつに登壇した（左から）庵野秀明総監督、立木文彦、緒方恵美、三石琴乃、山口由里子 （C）ORICON NewS inc.

アニメ映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』フィナーレ舞台あいさつが11日、都内で行われ、庵野秀明総監督、声優の緒方恵美（碇シンジ役）、三石琴乃（葛城ミサト役）、山口由里子（赤木リツコ役）、立木文彦（碇ゲンドウ役）が登壇した。

この日は、イベントの冒頭にきのう10日までの興行収入が発表され、98.8億円を突破。観客動員数は647万人に到達し、100億円が目前となっていることがわかった。

この数字を受けて緒方は「びっくりですね。たくさんの方に見ていただき、感謝です」と大勢のエヴァファンに“ありがとう”を伝えた。

『新劇場版』シリーズは、テレビシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』に新たな設定とストーリーを加え全4部作として「リビルド」（再構築）したもので、今作は、2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』、09年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』、12年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』に続く作品であり、完結編となる

■『シン・エヴァンゲリオン劇場版』興収の流れ

初日：興行収入8億277万4200円、観客動員数53万9623人

7日間：興行収入33億3842万2400円、観客動員数219万4533人

14日間：興行収入49億3499万6800円、観客動員数322万2873人

21日間：興行収入60億7821万1750円、観客動員数396万1480人

28日間：興行収入68億9861万3200円、観客動員数451万3374人

30日間：興行収入70億円突破

35日間：興行収入74億2624万3700円、観客動員数484万8041人

42日間：興行収入77億9931万4050円、観客動員数508万8007人

49日間：興行収入80億円、観客動員数523万人

59日間：興行収入82億8229万8700円、観客動員数542万3475人

63日間：興行収入83億円、観客動員数546万人

77日間：興行収入85.4億円、観客動員数559万人

84日間：興行収入86.1億円、観客動員数563万人

91日間：興行収入86.7億円、観客動員数567万人

98日間：興行収入89億6530万6780円、観客動員数586万7510人

99日間：興行収入90億円

105日間：興行収入93.2億円、観客動員数611万人

112日間：興行収入95億円、観客動員数626万人

119日間：興行収入97.5億円、観客動員数639.3万人

123日間：興行収入98.1億円、観客動員数643万人

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