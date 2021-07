ダンス&ボーカルグループ・AAAの與真司郎が、12日発売の女性ファッション誌『ar』8月号(主婦と生活社)に登場。話題の連載「#推し活」には、今年いっぱいでアーティスト活動を休止することを発表しているが、ファンに向けてメッセージを送った。

與は昨年11月、2021年いっぱいをもってアーティスト活動休止することを公表。悲しむファンに向けて、アルバム『THIS IS WHERE WE PROMISE』(8月11日発売)やソロツアー『SHINJIRO ATAE ARENA TOUR -THIS IS WHERE WE PROMISE-』など、精力的に活動する。

今回はar注目の旬な人々を撮りおろしする連載「#推し活」に登場。インタビューでは、アルバムに込めた思いや、「帰ってくるのを期待して待っていてください!」というファン必見のメッセージを届ける。

数々のドラマや映画で存在感を発揮してきた渡邊は、この夏のフジテレビ系ドラマ『木曜劇場 推しの王子様』で、比嘉愛未が演じる主人公・日高泉美の相手役・五十嵐航に抜てき。さらなる飛躍の時を迎えている。

今回は旬の俳優が登場する「浴衣男子」特集のトップバッターとして、抜群のスタイルで雰囲気のある浴衣を大人っぽく着こなしながら、スイカを頬張るヤンチャな一面ものぞかせる。インタビューでは「浴衣デートをしてみたい!」など、夏の思い出を語った。

同号にはそのほか、池田エライザ、吉川愛、指原莉乃、森田ひかる(櫻坂46)、上國料萌衣、渡邊圭祐、同誌レギュラーモデルの堀未央奈、齊藤京子(日向坂46)などが登場。表紙を飾ったのは女優の橋本環奈。

