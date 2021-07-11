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エンゼルス大谷は３打数無安打　マリナーズ戦

2021年7月11日 14時11分 (7月11日 14時35分更新)
　マリナーズ戦の１回、二盗に失敗したエンゼルス・大谷＝シアトル（共同）

　マリナーズ戦の１回、二盗に失敗したエンゼルス・大谷＝シアトル（共同）

　▽マリナーズ―エンゼルス（１０日・シアトル）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、３打数無安打だった。内容は四球、左飛、見逃し三振、空振り三振で打率は２割７分６厘。チームは０―２で敗れた。（共同）

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