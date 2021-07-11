【中日】根尾昂が今季初の「2番・左翼」スタメン DeNA先発はロメロ
2021年7月11日 13時29分
◇１１日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、中日は根尾昂内野手（２１）が今季初の「２番・左翼」で３戦ぶりスタメン入りした。
先発は勝野昌慶投手（２４）。ＤｅＮＡ戦では今季３試合２勝１敗、防御率２・４１。ここ８戦白星から遠ざかっているが、前半戦ラスト登板で自己最多タイ４勝目を狙う。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・遊・森
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・二・牧
８番・捕・伊藤光
９番・投・ロメロ
１番・中・桑原
２番・遊・森
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・二・牧
８番・捕・伊藤光
９番・投・ロメロ
【中日】
１番・遊・京田
２番・左・根尾
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・二・阿部
７番・三・高橋周
８番・捕・桂
９番・投・勝野
１番・遊・京田
２番・左・根尾
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・二・阿部
７番・三・高橋周
８番・捕・桂
９番・投・勝野
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