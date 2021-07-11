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【中日】根尾昂が今季初の「2番・左翼」スタメン DeNA先発はロメロ

2021年7月11日 13時29分

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根尾昂

根尾昂

　◇１１日　中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、中日は根尾昂内野手（２１）が今季初の「２番・左翼」で３戦ぶりスタメン入りした。
　先発は勝野昌慶投手（２４）。ＤｅＮＡ戦では今季３試合２勝１敗、防御率２・４１。ここ８戦白星から遠ざかっているが、前半戦ラスト登板で自己最多タイ４勝目を狙う。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・遊・森
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・二・牧
８番・捕・伊藤光
９番・投・ロメロ
【中日】
１番・遊・京田
２番・左・根尾
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・二・阿部
７番・三・高橋周
８番・捕・桂
９番・投・勝野
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