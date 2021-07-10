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【中日スタメン】野手は打順、メンバーとも２戦連続で同じ顔触れ、先発は２カ月半ぶり１軍登板の松葉貴大

2021年7月10日 13時43分

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松葉貴大

松葉貴大

◇１０日　中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、中日は福留孝介外野手（４４）を「５番・右翼」でスタメン起用するなど、野手は打順、メンバーとも２戦連続で同じ顔触れ。野手の打順、メンバーとも入れ替えず起用するのは５月２５日、２６日以来。連勝の流れを生かせるか。
　先発・松葉貴大投手（３０）は２カ月半ぶりの１軍登板。２軍再調整を経て臨む今季５度目マウンドで、初白星を狙う。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・二・牧
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・大和
８番・捕・山本
９番・投・阪口
【中日】
１番・遊・京田
２番・左・加藤翔
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・捕・木下拓
７番・三・高橋周
８番・二・阿部
９番・投・松葉

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