松葉貴大

◇１０日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表され、中日は福留孝介外野手（４４）を「５番・右翼」でスタメン起用するなど、野手は打順、メンバーとも２戦連続で同じ顔触れ。野手の打順、メンバーとも入れ替えず起用するのは５月２５日、２６日以来。連勝の流れを生かせるか。

先発・松葉貴大投手（３０）は２カ月半ぶりの１軍登板。２軍再調整を経て臨む今季５度目マウンドで、初白星を狙う。

【ＤｅＮＡ】

１番・中・桑原

２番・二・牧

３番・左・佐野

４番・右・オースティン

５番・三・宮崎

６番・一・ソト

７番・遊・大和

８番・捕・山本

９番・投・阪口

【中日】

１番・遊・京田

２番・左・加藤翔

３番・中・大島

４番・一・ビシエド

５番・右・福留

６番・捕・木下拓

７番・三・高橋周

８番・二・阿部

９番・投・松葉