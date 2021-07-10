【中日スタメン】野手は打順、メンバーとも２戦連続で同じ顔触れ、先発は２カ月半ぶり１軍登板の松葉貴大
2021年7月10日 13時43分
◇１０日 中日―ＤｅＮＡ（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、中日は福留孝介外野手（４４）を「５番・右翼」でスタメン起用するなど、野手は打順、メンバーとも２戦連続で同じ顔触れ。野手の打順、メンバーとも入れ替えず起用するのは５月２５日、２６日以来。連勝の流れを生かせるか。
先発・松葉貴大投手（３０）は２カ月半ぶりの１軍登板。２軍再調整を経て臨む今季５度目マウンドで、初白星を狙う。
【ＤｅＮＡ】
１番・中・桑原
２番・二・牧
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・大和
８番・捕・山本
９番・投・阪口
１番・中・桑原
２番・二・牧
３番・左・佐野
４番・右・オースティン
５番・三・宮崎
６番・一・ソト
７番・遊・大和
８番・捕・山本
９番・投・阪口
【中日】
１番・遊・京田
２番・左・加藤翔
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・捕・木下拓
７番・三・高橋周
８番・二・阿部
９番・投・松葉
１番・遊・京田
２番・左・加藤翔
３番・中・大島
４番・一・ビシエド
５番・右・福留
６番・捕・木下拓
７番・三・高橋周
８番・二・阿部
９番・投・松葉
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