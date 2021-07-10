BTS、SEVENTEEN、ENHYPENが『FNS歌謡祭』でパフォーマンス
2021年7月10日 05時00分 (7月10日 07時06分更新)
14日放送のフジテレビ系音楽特番『2021FNS歌謡祭 夏』（後6：30～10：48）出演アーティスト第4弾として、BTS、SEVENTEEN、ENHYPENの出演が決定した。
BTSは世界を熱狂させている「Butter」を披露。SEVENTEENは、発売初週でミリオンセラーを突破し大きな話題を呼んでいるミニアルバム『Your Choice』より、新曲「Ready to love」を日本で初めて歌唱する。ENHYPENは、世界の音楽シーンを席巻中の「runk-Dazed」を披露する。
■『2021FNS歌謡祭 夏』出演者
▽司会
相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽司会
相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽出演アーティスト（★＝追加アーティスト）
AI
明石家さんま ★
池田エライザ
石崎ひゅーい
EXILE
ENHYPEN ★
Awesome City Club
尾崎裕哉
Official髭男dism
上白石萌音
川崎鷹也
Kis-My-Ft2
King & Prince
Creepy Nuts
倖田來未
郷ひろみ
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
JO1
清水美依紗
Snow Man
SEVENTEEN ★
粗品（霜降り明星）
Takamiy
田中樹（SixTONES）
DA PUMP
DISH//
東京事変
TWICE
德永英明
NEWS
乃木坂46
橋本愛
ハラミちゃん
BTS ★
BEGIN ★
平手友梨奈 ★
ファーストサマーウイカ
V6
藤井隆
星野源
三浦大知
milet
ももクロちゃんと木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン
森高千里
森七菜
薬師丸ひろ子
優里
ゆず
LiSA
Little Glee Monster
緑黄色社会
※50音順
AI
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池田エライザ
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EXILE
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上白石萌音
川崎鷹也
Kis-My-Ft2
King & Prince
Creepy Nuts
倖田來未
郷ひろみ
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
JO1
清水美依紗
Snow Man
SEVENTEEN ★
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