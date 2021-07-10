BTS

14日放送のフジテレビ系音楽特番『2021FNS歌謡祭 夏』（後6：30～10：48）出演アーティスト第4弾として、BTS、SEVENTEEN、ENHYPENの出演が決定した。

BTSは世界を熱狂させている「Butter」を披露。SEVENTEENは、発売初週でミリオンセラーを突破し大きな話題を呼んでいるミニアルバム『Your Choice』より、新曲「Ready to love」を日本で初めて歌唱する。ENHYPENは、世界の音楽シーンを席巻中の「runk-Dazed」を披露する。

■『2021FNS歌謡祭 夏』出演者

▽司会

相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）

▽出演アーティスト（★＝追加アーティスト）

AI

明石家さんま ★

池田エライザ

石崎ひゅーい

EXILE

ENHYPEN ★

Awesome City Club

尾崎裕哉

Official髭男dism

上白石萌音

川崎鷹也

Kis-My-Ft2

King & Prince

Creepy Nuts

倖田來未

郷ひろみ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JO1

清水美依紗

Snow Man

SEVENTEEN ★

粗品（霜降り明星）

Takamiy

田中樹（SixTONES）

DA PUMP

DISH//

東京事変

TWICE

德永英明

NEWS

乃木坂46

橋本愛

ハラミちゃん

BTS ★

BEGIN ★

平手友梨奈 ★

ファーストサマーウイカ

V6

藤井隆

星野源

三浦大知

milet

ももクロちゃんと木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン

森高千里

森七菜

薬師丸ひろ子

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会

※50音順

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