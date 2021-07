14日放送のフジテレビ系音楽特番『2021FNS歌謡祭 夏』(後6:30~10:48)出演アーティスト第4弾として、明石家さんまとBEGINが出演することが決定した。さんまが『FNS歌謡祭』に出演するのは。2011年12月7日の放送回以来、実に10年ぶりとなる。

今回、BEGINがさんまとコラボレーションし、代表曲「笑顔のまんま」を披露。同曲はもともと、さんまが総合司会を務めた『FNS27時間テレビ!! みんな笑顔のひょうきん夢列島!!』(2008年7月26日・27日)の1コーナーで、番組のエンディングテーマを作ってほしいと、さんまがBEGINに冗談半分で依頼し、それをBEGINが快諾したことから生まれた。

限られた時間の中での制作となったが、番組のフィナーレでは、完成したばかりの「笑顔のまんま」が見事に披露された。10年前の『FNS歌謡祭』では、さんま、BEGIN、SMAPかコラボレーションし、『FNS歌謡祭』ならではの豪華アレンジで歌唱。東日本大震災が発生した年であったが、『FNS歌謡祭』のステージから日本中に笑顔を届けた。それから実に10年ぶりの『FNS歌謡祭』で、歌で日本中を笑顔にしたいBEGINとさんまがありったけの想いを込めて、一夜限りの「笑顔のまんま」特別バージョンを届ける。

■『2021FNS歌謡祭 夏』出演者

▽司会

相葉雅紀、永島優美(フジテレビアナウンサー)

▽出演アーティスト(★=追加アーティスト)

AI

明石家さんま ★

池田エライザ

石崎ひゅーい

EXILE

ENHYPEN ★

Awesome City Club

尾崎裕哉

Official髭男dism

上白石萌音

川崎鷹也

Kis-My-Ft2

King & Prince

Creepy Nuts

倖田來未

郷ひろみ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JO1

清水美依紗

Snow Man

SEVENTEEN ★

粗品(霜降り明星)

Takamiy

田中樹(SixTONES)

DA PUMP

DISH//

東京事変

TWICE

德永英明

NEWS

乃木坂46

橋本愛

ハラミちゃん

BTS ★

BEGIN ★

平手友梨奈 ★

ファーストサマーウイカ

V6

藤井隆

星野源

三浦大知

milet

ももクロちゃんと木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン

森高千里

森七菜

薬師丸ひろ子

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会

※50音順

