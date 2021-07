TBS 『音楽の日』第2弾出演アーティスト

中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、17日に約8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2021』(後2:00~9:54)の出演アーティスト第2弾が発表された。

今年のテーマは、みんなを笑顔にする「Wa!」。つながる「輪」、笑うの「ワ」、ワクワクの「ワ」。「こんな時だからこそ、日本中を元気にするさまざまな『Wa!』を音楽で届ける」としている。

音楽プロデューサー・小林武史、Mr.Children・櫻井和寿を中心に結成されたBank Bandは、今年3月11日放送の同番組で初披露し、話題となったBank Band feat. MISIA「forgive」を再び披露。さらに今の時代こそ聴いて欲しい名曲「to U」をSalyuと共に歌い上げる。

世界で活躍する豪華アーティストたちの出演も決定した。BTS、SEVENTEEN、TWICE、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPENをはじめ、グラミー賞受賞アーティスト・Coldplayも出演を果たす。

毎年恒例となった全国同時生中継の大合唱企画では、今年が最後の出演となるV6が登場し「WAになっておどろう」を、全国の合唱団と歌声を響かせる。

いきものがかりは、人気曲「ありがとう」を披露。3人でのパフォーマンスを地上波で届けるのは、同番組が最後となる。

そのほか、日本全国を結ぶ生中継も見どころのひとつ。今回は全国6ヶ所で花火を打ち上げて中継。宮城、新潟、静岡、鹿児島での花火打ち上げに加え、豪華アーティストの歌唱と花火がコラボする特別企画も。

ゴールデンボンバーが体を張った手筒花火とのコラボパフォーマンスを披露し、岡山では、氷川きよしが花火とのコラボで“限界突破”!? クリス・ハートは、和歌山にある日本三大名瀑のひとつ「世界遺産・那智の滝」の絶景から“和の心”を歌う。

■『音楽の日』出演者

▽総合司会

中居正広

安住紳一郎(TBSアナウンサー)

▽出演アーティスト(※50音順)

あいみょん

いきものがかり

EXILE

AKB48

A.B.C-Z

ENHYPEN

Awesome City Club

Official髭男dism

KAT-TUN

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

クリス・ハート

ゴールデンボンバー

Coldplay

小林武史(Bank Band)

櫻井和寿(Bank Band)

櫻坂46

Salyu

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

SEVENTEEN

DA PUMP

DEAN FUJIOKA

東京事変

TOMORROW X TOGETHER

TWICE

NEWS

乃木坂46

Perfume

氷川きよし

BTS

日向坂46

V6

Hey! Say! JUMP

星野源

三浦大知

MISIA

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

