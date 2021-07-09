『音楽の日』出演者第2弾発表 BTS、SEVENTEEN、TWICE、ENHYPENら 【アーティスト一覧あり】
2021年7月9日 22時00分 (7月9日 22時06分更新)
中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、17日に約8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2021』（後2：00～9：54）の出演アーティスト第2弾が発表された。
今年のテーマは、みんなを笑顔にする「Wa！」。つながる「輪」、笑うの「ワ」、ワクワクの「ワ」。「こんな時だからこそ、日本中を元気にするさまざまな『Wa！』を音楽で届ける」としている。
音楽プロデューサー・小林武史、Mr.Children・櫻井和寿を中心に結成されたBank Bandは、今年3月11日放送の同番組で初披露し、話題となったBank Band feat. MISIA「forgive」を再び披露。さらに今の時代こそ聴いて欲しい名曲「to U」をSalyuと共に歌い上げる。
世界で活躍する豪華アーティストたちの出演も決定した。BTS、SEVENTEEN、TWICE、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPENをはじめ、グラミー賞受賞アーティスト・Coldplayも出演を果たす。
毎年恒例となった全国同時生中継の大合唱企画では、今年が最後の出演となるV6が登場し「WAになっておどろう」を、全国の合唱団と歌声を響かせる。
いきものがかりは、人気曲「ありがとう」を披露。3人でのパフォーマンスを地上波で届けるのは、同番組が最後となる。
そのほか、日本全国を結ぶ生中継も見どころのひとつ。今回は全国6ヶ所で花火を打ち上げて中継。宮城、新潟、静岡、鹿児島での花火打ち上げに加え、豪華アーティストの歌唱と花火がコラボする特別企画も。
ゴールデンボンバーが体を張った手筒花火とのコラボパフォーマンスを披露し、岡山では、氷川きよしが花火とのコラボで“限界突破”!? クリス・ハートは、和歌山にある日本三大名瀑のひとつ「世界遺産・那智の滝」の絶景から“和の心”を歌う。
■『音楽の日』出演者
▽総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▽総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▽出演アーティスト（※50音順）
あいみょん
いきものがかり
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
ENHYPEN
Awesome City Club
Official髭男dism
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
クリス・ハート
ゴールデンボンバー
Coldplay
小林武史（Bank Band）
櫻井和寿（Bank Band）
櫻坂46
あいみょん
いきものがかり
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
ENHYPEN
Awesome City Club
Official髭男dism
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
クリス・ハート
ゴールデンボンバー
Coldplay
小林武史（Bank Band）
櫻井和寿（Bank Band）
櫻坂46
Salyu
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
SEVENTEEN
DA PUMP
DEAN FUJIOKA
東京事変
TOMORROW X TOGETHER
TWICE
NEWS
乃木坂46
Perfume
氷川きよし
BTS
日向坂46
V6
Hey! Say! JUMP
星野源
三浦大知
MISIA
優里
ゆず
LiSA
Little Glee Monster
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
SEVENTEEN
DA PUMP
DEAN FUJIOKA
東京事変
TOMORROW X TOGETHER
TWICE
NEWS
乃木坂46
Perfume
氷川きよし
BTS
日向坂46
V6
Hey! Say! JUMP
星野源
三浦大知
MISIA
優里
ゆず
LiSA
Little Glee Monster
【写真】総合司会は11年連続で中居正広＆安住アナ
中居正広＆安住アナ11年連続『音楽の日』司会 7・17に約8時間生放送
相葉雅紀＆永島優美司会『FNS歌謡祭 夏』7・14放送 V6ら出演者第1弾27組発表
『FNS歌謡祭』出演者第2弾 JO1、池田エライザら11組 コラボ企画も発表
安住紳一郎アナが15年前に見せた涙 “朝の顔”就任の胸の内に迫る
中居正広＆安住アナ11年連続『音楽の日』司会 7・17に約8時間生放送
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『FNS歌謡祭』出演者第2弾 JO1、池田エライザら11組 コラボ企画も発表
安住紳一郎アナが15年前に見せた涙 “朝の顔”就任の胸の内に迫る
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