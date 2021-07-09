【中日スタメン】高橋周が「7番・三塁」で先発に復帰 小笠原は前回DeNA戦での快投再現に期待
2021年7月9日 17時14分
◇9日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、前夜に今季初の未出場に終わった中日の高橋周平内野手（27）が「7番・三塁」でスタメン復帰した。
先発・小笠原慎之介投手（23）は今季2度目の中5日でのマウンド。DeNA戦は今季2度目。5月18日の対戦（横浜）で6イニング無失点に封じた快投を再現し、チームを久々の連勝に導きたい。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・捕・伊藤光
3番・左・佐野
4番・右・オースティン
5番・三・宮崎
6番・一・ソト
7番・二・牧
8番・遊・柴田
9番・投・有吉
1番・中・桑原
2番・捕・伊藤光
3番・左・佐野
4番・右・オースティン
5番・三・宮崎
6番・一・ソト
7番・二・牧
8番・遊・柴田
9番・投・有吉
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・加藤翔
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・捕・木下拓
7番・三・高橋周
8番・二・阿部
9番・投・小笠原
1番・遊・京田
2番・左・加藤翔
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・捕・木下拓
7番・三・高橋周
8番・二・阿部
9番・投・小笠原
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