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【中日スタメン】高橋周が「7番・三塁」で先発に復帰 小笠原は前回DeNA戦での快投再現に期待

2021年7月9日 17時14分

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中日・高橋周

中日・高橋周

◇9日　中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、前夜に今季初の未出場に終わった中日の高橋周平内野手（27）が「7番・三塁」でスタメン復帰した。
　先発・小笠原慎之介投手（23）は今季2度目の中5日でのマウンド。DeNA戦は今季2度目。5月18日の対戦（横浜）で6イニング無失点に封じた快投を再現し、チームを久々の連勝に導きたい。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・捕・伊藤光
3番・左・佐野
4番・右・オースティン
5番・三・宮崎
6番・一・ソト
7番・二・牧
8番・遊・柴田
9番・投・有吉
【中日】
1番・遊・京田
2番・左・加藤翔
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・捕・木下拓
7番・三・高橋周
8番・二・阿部
9番・投・小笠原

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