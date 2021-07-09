◇9日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）

スターティングメンバーが発表され、前夜に今季初の未出場に終わった中日の高橋周平内野手（27）が「7番・三塁」でスタメン復帰した。

先発・小笠原慎之介投手（23）は今季2度目の中5日でのマウンド。DeNA戦は今季2度目。5月18日の対戦（横浜）で6イニング無失点に封じた快投を再現し、チームを久々の連勝に導きたい。

【DeNA】

1番・中・桑原

2番・捕・伊藤光

3番・左・佐野

4番・右・オースティン

5番・三・宮崎

6番・一・ソト

7番・二・牧

8番・遊・柴田

9番・投・有吉

【中日】

1番・遊・京田

2番・左・加藤翔

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・右・福留

6番・捕・木下拓

7番・三・高橋周

8番・二・阿部

9番・投・小笠原