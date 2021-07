BTS『BTS, THE BEST』(ユニバーサル ミュージック/2021年6月16日発売)

男性7人組グループ・BTSの最新アルバム『BTS, THE BEST』が、週間2.7万枚を売り上げ、7月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、先々週6/28付、先週7/5付に続き3週連続1位を獲得した。

1位: BTS, THE BEST / BTS

2位: Taste of Love:10th Mini Album / TWICE

3位: 劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia」Theme Songs Collection / Roselia

4位: Your Choice / SEVENTEEN

5位: ミュージカル『刀剣乱舞』~幕末天狼傳~ / 刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹

6位: 映画「J-JUN ON THE ROAD」オリジナル・サウンドトラック / ジェジュン

7位: Vivy -Fluorite Eye’s Song- Vocal Collection ~Sing for Your Smile~ / Various Artists

8位: Hot Sauce:NCT DREAM Vol.1 / NCT DREAM

9位: Must:2PM Vol.7 / 2PM

10位: 殻落箱 / けいちゃん

