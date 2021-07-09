（左から）星野源、新垣結衣 photo：KOBA（星野）、古謝知幸／ピースモンキー（新垣） （C）oricon ME inc.

テレビ番組・CMのリサーチを行うエム・データは9日、「2021年上半期TVニュースランキング」を発表。「総合」分野では以前として収束しない新型コロナウイルス、「スポーツ」分野もコロナ禍で開催準備が進む東京オリンピック、「文化・芸能」分野では星野源＆新垣結衣の結婚の話題が、それぞれ1位となった。

大ヒットドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で夫婦を演じた2人が、実際に結婚を発表するという大きなサプライズは、コロナで疲れ切った日本中を祝福ムードに包み、ニュースやワイドショーで大きく報じられた。同じく突然の発表で驚かせた有吉弘行＆夏目三久の結婚も、19位にランクインした。

2位は世界的な人気を誇る韓国の7人組グループ・BTSの日本でのブレイク、3位は4月3日に亡くなった俳優・田村正和さん、4位は大ヒット映画『るろうに剣心』、5位は昨年から続く『鬼滅の刃』ブームだった。

本ランキングは、1月1日から6月30日までの期間、月～土の午前10時までに関東エリア（NHK総合、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ）で放送されているニュース／情報番組が対象。露出時間で集計している。

■2021上半期テレビニュースランキング（文化・芸能）

1位 星野源＆新垣結衣、結婚 5時間34分13秒

2位 BTS、日本を席巻 4時間56分01秒

3位 田村正和さん、死去 4時間19分32秒

4位 映画「るろ剣最終章」大ヒット 3時間58分19秒

5位 「鬼滅の刃」ブーム続く 3時間27分34秒

6位 NiziU、新曲発表＆各種コラボも 3時間19分53秒

7位 King＆Prince、人気上昇 2時間37分16秒

8位 映画「花束みたいな恋をした」公開 2時間20分17秒

9位 田中邦衛さん、死去 2時間19分18秒

10位 堂本光一、「SHOCK」上演1800回 2時間00分29秒

11位 YOASOBI、勢い止まらず 1時間54分18秒

12位 明石家さんま企画のアニメ映画公開 1時間49分02秒

13位 脚本家・橋田壽賀子氏さん、死去 1時間47分08秒

14位 V6、11月１日に解散へ 1時間39分46秒

15位 アカデミー賞「ノマドランド」3部門受賞 1時間36分21秒

16位 爆笑問題田中裕二、くも膜下出血＆脳梗塞で入院 1時間35分33秒

17位 株式会社TOKIO、メンバー3人で発足 1時間29分59秒

18位 米津玄師、新曲大ヒット 1時間26分12秒

19位 有吉弘行＆夏目三久、結婚 1時間25分47秒

20位 福原愛、不倫疑惑＆離婚危機報道 1時間21分54秒

■2021上半期テレビニュースランキング（総合）

1位 新型コロナ感染、依然収束せず 701時間33分07秒

2位 東京五輪、コロナ禍で暗雲も開催準備進む 80時間35分13秒

3位 五輪組織委・森会長、女性蔑視発言で辞任 37時間07分04秒

4位 大谷翔平選手、二刀流で前人未到の活躍 23時間13分49秒

5位 菅首相長男、総務省幹部接待問題 19時間07分45秒

6位 ミャンマー軍クーデター15時間50分09秒

7位 東日本大震災から10年 15時間46分50秒

8位 女子テニス・大坂なおみ選手 12時間29分27秒

9位 米国・ジョーバイデン大統領、就任 10時間26分41秒

10位 記録的寒波、大雪などによる災害相次ぐ 9時間47分26秒

11位 池江璃花子選手、白血病から復帰 8時間50分17秒

12位 福島県＆宮城県、震度6強の地震 7時間13分45秒

13位 “紀州のドン・ファン”不審死、元妻を逮捕 6時間15分48秒

14位 星野ん＆新垣結衣、結婚 5時間34分13秒

15位 BTS、日本を席巻 4時間56分01秒

16位 ウィザーズ・八村塁選手 4時間48分13秒

17位 トランプ氏、議事堂占拠事件で弾劾訴追 4時間44分47秒

18位 北朝鮮情勢 4時間40分57秒

19位 栃木県足利市、大規模山林火災 4時間39分31秒

20位 小室圭氏、金銭トラブル 4時間23分34秒

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