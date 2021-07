Snow Man

人気グループ・Snow Manが9日、テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』(後9:00~)に出演。メンバーのラウールが主演する映画『ハニーレモンソーダ』の主題歌「HELLO HELLO」を披露する。パフォーマンスを前にラウール、佐久間大介、目黒蓮、阿部亮平、深澤辰哉、岩本照からのコメントが到着した。

自身の主演映画主題歌でもある「HELLO HELLO」について、「映画ともリンクした、恋に落ちたときの男性の気持ちや様子を甘酸っぱく描いています。デビュー後初めてPOPなラブソングを歌うので、明るくキャッチーな振り付けと爽やかで煌めきのある楽曲で視聴者の方を元気づけたいです」とラウール。佐久間も「最後のサビの後にフリーダンスでそれぞれが踊るところがあって、そこのことを大会って呼んでいますので、個性豊かなSnow Manを見てもらいたいです」と見どころを明かしてくれた。

ポップな曲調についても「とてもさわやかで、今までのSnow Manにはないような楽曲なので挑戦の一曲でした」(目黒)、「甘酸っぱい恋が始まりそうなさわやかなラブソングです。Snow Manに思いっきり“初恋”しちゃってください!」(阿部)と魅力をアピール。

また、「この楽曲を歌う時、自分は17歳の気持ちで毎回やらせてもらっています」(深澤)、「サビの振り付けがとてもキャッチーですので、ぜひ多くの方に真似して踊っていただきたいです」(岩本)とメンバーそれぞれに見どころ、聴きどころを語ってくれた。

さらにラウールは「Mステの日は、映画の公開日でもあるので一人でも多くの人に興味を持ってもらえるように良いパフォーマンスをします」と決意。そして目黒も「Snow Man初めてのポップなキュンとするパフォーマンス、楽曲なので、学生さんには今の青春を加速させられるような、そして大人の方には青春を思い出していただけるような…。幅広い方に楽しんでもらえたらうれしいです」と呼びかけた。

この日の放送ではその他、いきものがかりが3人でMステラスト出演。この夏にグループを離れるメンバーの山下穂尊とともに、3人でパフォーマンスしたいという楽曲を披露する。

【7月9日 出演アーティスト】

A_o:BLUE SOULS

いきものがかり:3人が最後のMステで披露したい名曲

池田エライザ:Woman “Wの悲劇”より

ENHYPEN(エンハイプン):Given-Taken

上白石萌音:世界中の誰よりきっと

GENERATIONS:Make Me Better

STUTS & 松たか子 with 3exes:Presence I (feat. KID FRESINO)

Snow Man:HELLO HELLO

Perfume:ポリゴンウェイヴ

