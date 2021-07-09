人気アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒の写真集『小坂菜緒（日向坂46）1st写真集 君は誰？』（集英社）が、週間12.2万部を売り上げ、「オリコン週間BOOKランキング」、同ランキングジャンル別「写真集」で1位を獲得した。

週間売上12.2万部は、「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」の今年度【※1】最高週間売上【※2】。さらに、ジャンル別「写真集」の女性作品による「週間売上記録」では、歴代5位【※3】を記録した。

本作は、18歳の小坂菜緒の魅力を、キラめく少女感とちょっぴりオトナな彼女感の両面からお届けする写真集。初めての水着カットにも挑戦し、小坂菜緒のさまざまな表情に出会える1冊となっている。

【※1】今年度は2020/12/7付からスタート

【※2】今年度「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」週間売上TOP3／1位：小坂菜緒『小坂菜緒（日向坂46）1st写真集 君は誰？』（集英社／21年6月）12.2万部、2位：日向坂46『日向坂46写真集 日向撮 VOL.01』（講談社／21年4月）9.2万部、3位：（著）齊藤京子／（撮影）岡本武志『齊藤京子1st写真集 とっておきの恋人』（主婦と生活社／21年1月）8.4万部

【※3】「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」女性作品歴代週間売上TOP5／1位：乃木坂46『乃木坂46写真集 乃木撮 VOL.01』（講談社／18年6月）18.2万部、2位：（撮影）中村和孝『生田絵梨花写真集 インターミッション』（講談社／19年1月）17.9万部、3位：乃木坂46『乃木坂46写真集 乃木撮 VOL.02』（講談社／19年12月）15.2万部、4位：（撮影）菊地泰久『乃木坂46 与田祐希2nd写真集 無口な時間』（光文社／20年3月）13.0万部、5位：小坂菜緒『小坂菜緒（日向坂46）1st写真集 君は誰？』（集英社／21年6月）12.2万部

※データはすべて7/12付現在

・「オリコン週間“本”ランキング」は「2008/4/7付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ 7/12付：集計期間：6月28日～7月4日＞

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