タワレコ渋谷店で寄付目的の“物販フェス”スタート Perfume、サカナクションら75組のグッズが集結
2021年7月8日 17時51分 (7月8日 18時07分更新)
総勢75組のアーティストのオフィシャルグッズを一斉に販売する物販フェス『MUSIC CROSS AID GOODS FESTIVAL』が8日、タワーレコード渋谷店でスタートした。売上の一部は、一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人日本音楽制作者連盟、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会の音楽業界3団体が昨年6月に創設したライブエンタテインメント産業の事業者・スタッフを支援する基金「Music Cross Aid -ライブエンタメ従事者支援基金-」に各プロダクションを通じて寄付される。
『MUSIC CROSS AID GOODS FESTIVAL』では、フェス会場さながら、数多くのアーティストグッズを販売。ライブには欠かせない定番のＴシャツやタオルをはじめ、トートバッグ、キーホルダー、キャップ、バッジ、マグカップなど、来場者が現物を見ながらグッズを購入できる物販の祭典となっており、アーティストの世界観と来場者の新たな出会いの場所ともなりそうだ。
7月8日～25日までタワーレコード渋谷店2階 催事スペースで開催。入場料は無料。会場で税込2000円以上購入すると、特典として特典としてタワーレコードオリジナルの「NO MUSIC, NO LIFE.ステッカー」を先着で進呈される。グッズ取り扱い予定アーティストは以下のとおり。
■『MUSIC CROSS AID GOODS FESTIVAL』グッズ取り扱いアーティスト
amazarashi
ayutthaya
アルカラ
[Alexandros]
WEAVER
ウルトラ寿司ふぁいやー
AGE FACTORY
ACE COLLECTION
odol
折坂悠太
KANA-BOON
神はサイコロを振らない
KEYTALK
銀杏BOYZ
Crispy Camera Club
GRAPEVINE
Keishi Tanaka
go!go!vanillas
寿君
the telephones
The Birthday
The fin.
THE BAWDIES
Saucy Dog
サカナクション
阪本奨悟
さくら学院
Suchmos
THE ORAL CIGARETTES
the shes gone
ジェニーハイ
SHISHAMO
スキマスイッチ
Skoop On Somebody
SPiCYSOL
そこに鳴る
高槻かなこ
竹原ピストル
chelmico
ちゃんみな
teto
DENIMS
DEPAPEPE
Tempalay
TOTALFAT
TRI4TH
中村佳穂
Nulbarich
橋爪もも
秦基博
Panorama Panama Town
Perfume
BEGIN
BIGMAMA
FIVE NEW OLD
藤原さくら
flumpool
フレデリック
FLOW
BABYMETAL
Helsinki Lambda Club
Bentham
bonobos
牧野由依
三阪咲
MONO NO AWARE
モン吉
YAJICO GIRL
山崎まさよし
ユアネス
ユレニワ
ヨルシカ
LITE
LAMP IN TERREN
@onefive
※取り扱いアーティストは予告なく変更・中止となる場合あり
amazarashi
ayutthaya
アルカラ
[Alexandros]
WEAVER
ウルトラ寿司ふぁいやー
AGE FACTORY
ACE COLLECTION
odol
折坂悠太
KANA-BOON
神はサイコロを振らない
KEYTALK
銀杏BOYZ
Crispy Camera Club
GRAPEVINE
Keishi Tanaka
go!go!vanillas
寿君
the telephones
The Birthday
The fin.
THE BAWDIES
Saucy Dog
サカナクション
阪本奨悟
さくら学院
Suchmos
THE ORAL CIGARETTES
the shes gone
ジェニーハイ
SHISHAMO
スキマスイッチ
Skoop On Somebody
SPiCYSOL
そこに鳴る
高槻かなこ
竹原ピストル
chelmico
ちゃんみな
teto
DENIMS
DEPAPEPE
Tempalay
TOTALFAT
TRI4TH
中村佳穂
Nulbarich
橋爪もも
秦基博
Panorama Panama Town
Perfume
BEGIN
BIGMAMA
FIVE NEW OLD
藤原さくら
flumpool
フレデリック
FLOW
BABYMETAL
Helsinki Lambda Club
Bentham
bonobos
牧野由依
三阪咲
MONO NO AWARE
モン吉
YAJICO GIRL
山崎まさよし
ユアネス
ユレニワ
ヨルシカ
LITE
LAMP IN TERREN
@onefive
※取り扱いアーティストは予告なく変更・中止となる場合あり
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