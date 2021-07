タワーレコード渋谷店で開催中の物販フェス『MUSIC CROSS AID GOODS FESTIVAL』

総勢75組のアーティストのオフィシャルグッズを一斉に販売する物販フェス『MUSIC CROSS AID GOODS FESTIVAL』が8日、タワーレコード渋谷店でスタートした。売上の一部は、一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人日本音楽制作者連盟、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会の音楽業界3団体が昨年6月に創設したライブエンタテインメント産業の事業者・スタッフを支援する基金「Music Cross Aid -ライブエンタメ従事者支援基金-」に各プロダクションを通じて寄付される。

『MUSIC CROSS AID GOODS FESTIVAL』では、フェス会場さながら、数多くのアーティストグッズを販売。ライブには欠かせない定番のTシャツやタオルをはじめ、トートバッグ、キーホルダー、キャップ、バッジ、マグカップなど、来場者が現物を見ながらグッズを購入できる物販の祭典となっており、アーティストの世界観と来場者の新たな出会いの場所ともなりそうだ。

7月8日~25日までタワーレコード渋谷店2階 催事スペースで開催。入場料は無料。会場で税込2000円以上購入すると、特典として特典としてタワーレコードオリジナルの「NO MUSIC, NO LIFE.ステッカー」を先着で進呈される。グッズ取り扱い予定アーティストは以下のとおり。

■『MUSIC CROSS AID GOODS FESTIVAL』グッズ取り扱いアーティスト

amazarashi

ayutthaya

アルカラ

[Alexandros]

WEAVER

ウルトラ寿司ふぁいやー

AGE FACTORY

ACE COLLECTION

odol

折坂悠太

KANA-BOON

神はサイコロを振らない

KEYTALK

銀杏BOYZ

Crispy Camera Club

GRAPEVINE

Keishi Tanaka

go!go!vanillas

寿君

the telephones

The Birthday

The fin.

THE BAWDIES

Saucy Dog

サカナクション

阪本奨悟

さくら学院

Suchmos

THE ORAL CIGARETTES

the shes gone

ジェニーハイ

SHISHAMO

スキマスイッチ

Skoop On Somebody

SPiCYSOL

そこに鳴る

高槻かなこ

竹原ピストル

chelmico

ちゃんみな

teto

DENIMS

DEPAPEPE

Tempalay

TOTALFAT

TRI4TH

中村佳穂

Nulbarich

橋爪もも

秦基博

Panorama Panama Town

Perfume

BEGIN

BIGMAMA

FIVE NEW OLD

藤原さくら

flumpool

フレデリック

FLOW

BABYMETAL

Helsinki Lambda Club

Bentham

bonobos

牧野由依

三阪咲

MONO NO AWARE

モン吉

YAJICO GIRL

山崎まさよし

ユアネス

ユレニワ

ヨルシカ

LITE

LAMP IN TERREN

@onefive

※取り扱いアーティストは予告なく変更・中止となる場合あり

