『ハリー・ポッターと賢者の石』の映画公開から20周年を記念したコラボレーションカフェが、東京・名古屋にて期間限定でオープンする。本企画は、同作だけでなく、映画『ファンタスティック・ビースト』シリーズを含む「魔法ワールド」の世界観をイメージしたユニークなメニューが登場する。

コラボメニューには、グリフィンドールなど4つの組をイメージしたランチボックスや、ホグワーツの焼き印入りのイギリス風のパイ、金のスニッチやフクロウをイメージしたデザートなど、様々な商品を販売。『ファンタスティック・ビースト』シリーズから、魔法動物のニフラーや魔法のトランクをイメージしたメニューも提供される。

また、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズのカフェオリジナルグッズも発売されるほか、事前予約者限定特典や期間限定特典も用意されている。

SNSでは、「めっちゃ行きたい!」「これ食べたら魔法使いなれるかな?」、「メニュー見てるだけでワクワクする」「ハリーの誕生日ケーキまじ惹かれる」など、早くも開催を待ちわびる声が多く寄せられている。

表参道「OMOTESANDO BOX cafe&space」では7月22日から9月12日まで、名古屋「NAGOYA BOX cafe&space B」では7月23日から8月22日まで開催。

