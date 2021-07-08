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菊池は５回５失点、４敗目喫す　ヤンキース戦

2021年7月8日 14時26分 (7月8日 14時37分更新)
　ヤンキース戦に先発したマリナーズ・菊池＝シアトル（ゲッティ＝共同）

　ヤンキース戦に先発したマリナーズ・菊池＝シアトル（ゲッティ＝共同）

　▽マリナーズ―ヤンキース（７日・シアトル）
　マリナーズの菊池が先発し、５回を８安打５失点、５三振３四球で４敗目（６勝）を喫した。防御率３・４８。試合は４―５だった。（共同）

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