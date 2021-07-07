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国内２１９１人感染、１４人死亡　重症者は４８０人

2021年7月7日 20時52分 (7月7日 21時34分更新)
　東京・八重洲をマスク姿で行き交う人たち＝７日午後

　東京・八重洲をマスク姿で行き交う人たち＝７日午後

　国内で７日、新たに２１９１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京９２０人、神奈川２５０人、埼玉１５７人、大阪１５１人など。東京が９００人を超えるのは５月１３日以来。死者は東京、神奈川で各３人、埼玉、愛知、大阪で各２人など計１４人だった。
　厚生労働省によると、重症者は前日から１人減り４８０人だった。
　大阪で過去の感染者１人の取り下げがあった。

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