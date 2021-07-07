国内で７日、新たに２１９１人の新型コロナウイルス感染者が確認された。東京９２０人、神奈川２５０人、埼玉１５７人、大阪１５１人など。東京が９００人を超えるのは５月１３日以来。死者は東京、神奈川で各３人、埼玉、愛知、大阪で各２人など計１４人だった。

厚生労働省によると、重症者は前日から１人減り４８０人だった。

大阪で過去の感染者１人の取り下げがあった。

