フジテレビ系で14日に放送される音楽特番『2021FNS歌謡祭 夏』(後6:30~10:48)で、『久保みねヒャダこじらせナイト』に出演する漫画家・久保ミツロウ、エッセイスト・能町みね子、音楽クリエイター・ヒャダインの3人が裏生配信を行うことが明らかになった。ゲストとして『FNS歌謡祭』出演アーティストも登場する。

番組放送中、キリンビールのCMで、放送とスマートフォンをリアルタイムで連動させた「裏生配信企画」を実施。“久保みねヒャダ”の3人が、キリンビールの「本麒麟」を実際に飲みながら、その魅力を紹介する特別CMを制作した。このCMは2回放送される。

視聴者はCM中に表示される二次元バーコードにスマートフォンをかざすことで、視聴者のスマホにキリンビールの鍵が出現。“久保みねヒャダ”の3人がリアルタイムで実施している裏生配信(オンライン飲み会)会場へと招待される。そこでは、3人が本麒麟を飲みながら『FNS歌謡祭 夏』を“酒のツマミ”に本音トーク。出演アーティストも裏生配信のゲストに迎える。

久保は「人生初のひとりぼっちじゃない『FNS歌謡祭』観戦に今から戸惑っています!」とコメント。能町は「どこまで本音でしゃべれるか、挑戦です。見る側は本麒麟を飲みながら気楽に見てね」と呼びかけ、ヒャダインは「本麒麟を飲みながらワイワイと久保みねヒャダとお茶の間の皆さんでダベってお話できるなんて最高ですね! アーティストの皆さんもきてくれる、とのことで、どうなるか予測不能で是非コトの顛末(てんまつ)を皆さんも一緒に見守ってください!」と心待ちにしている。

■『2021FNS歌謡祭 夏』出演者

▽司会

相葉雅紀、永島優美(フジテレビアナウンサー)

▽出演アーティスト

AI

池田エライザ

石崎ひゅーい

EXILE

Awesome City Club

尾崎裕哉

Official髭男dism

上白石萌音

川崎鷹也

Kis-My-Ft2

木梨とココリコ遠藤と結婚した狩野とホリケン

King & Prince

Creepy Nuts

倖田來未

郷ひろみ

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JO1

清水美依紗

Snow Man

粗品(霜降り明星)

Takamiy

田中樹(SixTONES)

DISH//

東京事変

TWICE

徳永英明

NEWS

乃木坂46

橋本愛

ハラミちゃん

ファーストサマーウイカ

V6

藤井隆

星野源

三浦大知

milet

ももいろクローバーZ

森高千里

森七菜

薬師丸ひろ子

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会

※50音順

関連キーワード 音楽