【鎌倉殿の13人】第四次出演者発表、“0708”とツイート
2021年7月7日 15時11分 (7月7日 16時06分更新)
NHKで2022年に放送予定の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』。すでにクランクインしている本作の第四次出演者発表として、“0708”と書かれている画像が公式ツイッターに投稿された。
本作は、小栗旬が主演を務め、華やかな源平合戦、その後の鎌倉幕府誕生を背景に権力の座を巡る男たち女たちの駆け引き、源頼朝に全てを学び、武士の世を盤石にした二代執権・北条義時がいかにして武士の頂点に上り詰めたのか、を描いていく。
■発表済みキャスト（★＝大河ドラマ初出演）
【北条家】
北条義時…小栗旬
北条政子…小池栄子
北条宗時…片岡愛之助
阿波局…宮澤エマ★
北条時政…坂東彌十郎★
牧の方…宮沢りえ
北条義時…小栗旬
北条政子…小池栄子
北条宗時…片岡愛之助
阿波局…宮澤エマ★
北条時政…坂東彌十郎★
牧の方…宮沢りえ
【源氏】
大姫…南沙良★
源行家…杉本哲太
源頼家…金子大地★
阿野全成…新納慎也
源範頼…迫田孝也
源義経…菅田将暉
源頼朝…大泉洋
大姫…南沙良★
源行家…杉本哲太
源頼家…金子大地★
阿野全成…新納慎也
源範頼…迫田孝也
源義経…菅田将暉
源頼朝…大泉洋
【平家】
平清盛…松平健
平宗盛…小泉孝太郎
平清盛…松平健
平宗盛…小泉孝太郎
【坂東武士】
比企能員…佐藤二朗
畠山重忠…中川大志
安達盛長…野添義弘
三浦義村…山本耕史
和田義盛…横田栄司
伊東祐親…辻萬長
土肥実平…阿南健治
梶原景時…中村獅童
比企能員…佐藤二朗
畠山重忠…中川大志
安達盛長…野添義弘
三浦義村…山本耕史
和田義盛…横田栄司
伊東祐親…辻萬長
土肥実平…阿南健治
梶原景時…中村獅童
【幕府官僚】
大江広元…栗原英雄
三善康信…小林隆
大江広元…栗原英雄
三善康信…小林隆
【第二次出演者発表】
八重…新垣結衣★
上総広常…佐藤浩市
後白河法皇…西田敏行
八重…新垣結衣★
上総広常…佐藤浩市
後白河法皇…西田敏行
【第三次出演者発表】
藤原秀衡…田中泯
亀…江口のりこ
武田信義…八嶋智人
三浦義澄…佐藤B作
丹後局…鈴木京香
木曽義高…市川染五郎★
仁田忠常…高岸宏行（ティモンディ）★
道…堀内敬子★
平知康…矢柴俊博
善児…梶原善
比企尼…草笛光子
藤原秀衡…田中泯
亀…江口のりこ
武田信義…八嶋智人
三浦義澄…佐藤B作
丹後局…鈴木京香
木曽義高…市川染五郎★
仁田忠常…高岸宏行（ティモンディ）★
道…堀内敬子★
平知康…矢柴俊博
善児…梶原善
比企尼…草笛光子
【鎌倉殿の13人】第一次出演者発表4日目、坂東彌十郎・金子大地・新納慎也・迫田孝也・栗原英雄
【鎌倉殿の13人】第一次出演者発表3日目、山本耕史・横田栄司・辻萬長・宮澤エマ・阿南健治
【鎌倉殿の13人】第一次出演者発表2日目、中川大志・小泉孝太郎・南沙良・野添義弘・杉本哲太
【鎌倉殿の13人】第一次出演者発表1日目、小池栄子・片岡愛之助・松平健・佐藤二朗
【鎌倉殿の13人】中川大志、“武士の鑑”畠山重忠役で出演 「ようやく戦える！とワクワク」
【鎌倉殿の13人】第一次出演者発表3日目、山本耕史・横田栄司・辻萬長・宮澤エマ・阿南健治
【鎌倉殿の13人】第一次出演者発表2日目、中川大志・小泉孝太郎・南沙良・野添義弘・杉本哲太
【鎌倉殿の13人】第一次出演者発表1日目、小池栄子・片岡愛之助・松平健・佐藤二朗
【鎌倉殿の13人】中川大志、“武士の鑑”畠山重忠役で出演 「ようやく戦える！とワクワク」
PR情報