BLACKPINKストア PARCOで期間限定オープン
2021年7月7日 12時49分 (7月7日 13時05分更新)
韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが、日本初のオリジナルフルアルバム『THE ALBUM-JP Ver.-』（8月3日発売）をリリースすることを記念し、全国10店舗のPARCOでキャンペーンが行われることが決定した。
同キャンペーンの実施期間は店舗によって異なり、仙台・渋谷・池袋・静岡・松本・広島PARCOは7月14日～8月9日、札幌・福岡PARCOは7月30日～8月9日、心斎橋PARCOは8月3日～8月15日、名古屋PARCOは8月3日～8月22日まで行われ、アルバムの世界観が体験できるモニターフォトブースが設置されるほか、コスメ対象ショップで3000円以上購入すると、先着でオリジナル缶ミラーが進呈される。
アルバムリリース記念グッズを販売するPOPUP STOREも期間限定でオープン。札幌PARCO 7F、福岡PARCO 新館6F、心斎橋PARCO 12F、池袋PARCO 本館6F、名古屋PARCO 西館3F、渋谷PARCO 1Fの6ヶ所で行われる（会期はそれぞれ異なる）。販売されるグッズ情報は7月下旬にキャンペーンサイトで公開予定。
■『BLACKPINK「THE ALBUM -JP Ver.-」inPARCO』
7月14日（水）～8月9日（月祝）：仙台・渋谷・池袋・静岡・松本・広島PARCO
7月30日（金）～8月9日（月祝）：札幌・福岡PARCO
8月3日（火）～8月15日（日）：心斎橋PARCO
8月3日（火）～8月22日（日）：名古屋PARCO
7月14日（水）～8月9日（月祝）：仙台・渋谷・池袋・静岡・松本・広島PARCO
7月30日（金）～8月9日（月祝）：札幌・福岡PARCO
8月3日（火）～8月15日（日）：心斎橋PARCO
8月3日（火）～8月22日（日）：名古屋PARCO
■『BLACKPINK POPUP STORE in PARCO』
7月30日（金）～8月9日（月・祝）：札幌PARCO 7F／福岡PARCO 新館6F・特設会場
8月3日（火）～8月15日（日）：心斎橋PARCO 12F／池袋PARCO 本館6F・特設会場
8月3日（火）～8月22日（日）：名古屋PARCO 西館3F・特設会場
8月7日（土）～8月22日（日）：渋谷PARCO 1F・特設会場
7月30日（金）～8月9日（月・祝）：札幌PARCO 7F／福岡PARCO 新館6F・特設会場
8月3日（火）～8月15日（日）：心斎橋PARCO 12F／池袋PARCO 本館6F・特設会場
8月3日（火）～8月22日（日）：名古屋PARCO 西館3F・特設会場
8月7日（土）～8月22日（日）：渋谷PARCO 1F・特設会場
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