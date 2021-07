伝説のロックバンド・BOΦWYが、1981年5月11日にデビューライブ『暴威LOFT FIRST LIVE』(東京・新宿ロフト)を開催して40周年を迎えたことを記念し、2012年発売のBlu-ray BOXセット(6枚組)『BOΦWY Blu-ray COMPLETE』のうち、単体で発売されていなかった5タイトルを9月1日に個別リリースすることが決定した。あわせて、7枚のシングルを7インチ・アナログ盤で復刻し、7枚組アナログ・シングルBOXとして10月27日に再発する。

今回、単体でリリースされるBlu-rayは『BOΦWY VIDEO』(オリジナルVHS:1986年7月2日発売)、『GIGS at BUDOKAN BEAT EMOTION ROCK'N ROLL CIRCUS TOUR 1986.11.11~1987.02.24』(オリジナルDVD:2004年2月24日発売)、『"GIGS"CASE OF BOΦWY COMPLETE』(オリジナルVHS:1987年10月5日発売)、『"LAST GIGS" COMPLETE』(オリジナルDVD:2001年10月27日発売)、『SINGLES OF BOΦWY』(オリジナルVHS:1991年12月24日発売)の5タイトル。『1224』(オリジナルDVD:2001年12月24日発売)は2017年に単体リリースされている。

今回のリリースを記念し、オフィシャルファンクラブBOΦWY HUNT主催でドラマー・高橋まことのトークイベントを8月30日に開催することが決定。リリースされるBlu-ray作品を視聴し、7インチシングルの音源を最新の高音質アナログプレーヤーで試聴しながら、高橋が当時のエピソードを明かす。このイベントの模様は、ライブ動画配信サービス「KIPz」を通じて有料生配信され、その後9月6日まで見逃し配信も行われる。トークイベントへ参加は、BOΦWY HUNT会員から抽選での招待となる。

