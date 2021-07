心を操る天才が難事件に挑む痛快心理エンターテイメント、海外ドラマ『BULL/ブル 心を操る天才 シーズン4』のDVDがあす7日よりリリース開始となる。本日は、特典映像より、主演マイケル・ウェザリーがシーズン4のテーマや見どころを語るインタビュー映像が公開された。

ウェザリーが演じる主人公・ブルは3つの博士号を持つ心理学者で、人の心を読み解くスペシャリスト。神業的な能力を駆使して、あらゆる難事件の意外な真相を解き明かし、事件を解決に導く。そんな彼が引き受ける依頼人は、直観で無実と思われた人物のみ。そして、彼を支えるのは各分野のスペシャリストチームたち。弁護士、元国土安全保障省職員、元FBI捜査官、凄腕ハッカー、そしてプロのスタイリストからなる精鋭チーム「TAC」が正義のために闘い、クライアントを勝利へと導く。

前シーズンで、ブルが元妻イジーと再び関係を持ったことにより、イジーの弟でもあるベニーが「TAC」を辞めてしまう事態に。さらに、イジーがブルの子どもを妊娠していることが発覚。新シーズンでは、ベニーのいない「TAC」は法廷で苦戦を強いられる中、ある案件が舞い込んでくる。

公開された映像でウェザリーは、シーズン4で描かれるテーマや見どころについて明かしている。特に、大きなテーマの1つを「子ども」だと語る。「ブルは妊娠した(元妻の)イジーと生まれてくる子どもに対して、急激に責任感を強めていくんだ。もちろん、家族同然のTACのメンバーに対してもね。彼らだけじゃない。マリッサは子どもができないことに悩み、夫との関係に亀裂が入る」と見どころを明かす。

また、シーズン4のもう1つの見どころとして重要なのが、ブルとベニーの関係性だ。法律面のアドバイザーとしてもチームを支える元検察官の弁護士で、ブルの元義理の弟でもある相棒ベニーは、シーズン3の最後でブルの元を離れてしまう事態に。

続くシーズン4では、ブルとベニーの関係修復が描かれるが、製作総指揮のグレン・ゴードン・キャロンは、2人の関係を「陰と陽のような関係だ。唯一無二だと思う」と表現する。共同製作総指揮のベサニー・ルーニーも、「彼らは友達だけど、意見が合うことも衝突することもある。ずっとベニーはブルと同等でありたいと願ってきた。そして、ようやく認められたの」と見どころに挙げる。

さらに、ベニー役を演じるフレディ・ロドリゲスについて、「彼は今シーズンも輝いてた。本作が法廷ものだとシーズン4で初めて気づいた(笑)」と笑いながらに話すウェザリー。「シーズン3の最後から物語は続いてる。ベニーがTACを去った。ベニーはブルのそばを離れることで、自分の重要性を彼に思い知らせたかったんだ」とコメントしており、2人の関係性の変化に注目だ。

『BULL/ブル 心を操る天才 シーズン4』は、7月7日よりDVD-BOX PART1 発売/DVD Vol.1~Vol.5 レンタル開始、8月4日よりDVD-BOX PART2 発売/DVD Vol.6~Vol.10 レンタル開始。

■キャスト

ブル:マイケル・ウェザリー(吹替:東地宏樹)

ベニー:フレディ・ロドリゲス(吹替:古谷徹)

マリッサ:ジェニーヴァ・カー(吹替:竹内順子)

チャンク:クリストファー・ジャクソン(吹替:西村太佑)

ダニー:ジェイミー・リー・カーシュナー(吹替:長尾歩)

テイラー:マッケンジー・ミーハン(吹替:釘宮理恵)

