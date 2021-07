BTS『BTS, THE BEST』(ユニバーサル ミュージック/2021年6月16日発売)

男性7人組グループ・BTSの最新アルバム『BTS, THE BEST』が、週間2.7万枚を売り上げ、7月6日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、先々週6/28付、先週7/5付に続き3週連続1位を獲得した。

これで本作の累積売上は88.5万枚となった。なお、3週連続アルバム1位は、2020/8/31付の米津玄師『STRAY SHEEP』【※1】以来10ヵ月ぶり、今年度【※2】では初となった。

本作は、「Dynamite」や「Film out」など、2017年以降に日本でリリースした楽曲が詰まったベストアルバム。先々週6/28付で初週売上78.2万枚を売り上げ、「オリコン週間アルバムランキング」の今年度【※2】最高初週売上を記録した。また、「海外男性アーティストの初週売上枚数」【※3】では、自身の『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』が持つ歴代1位を自己更新している。

【※1】米津玄師『STRAY SHEEP』は、2020/8/17付、8/24付、8/31付、9/7付において「オリコン週間アルバムランキング」4週連続1位を獲得

【※2】今年度は、「2020/12/28付」よりスタート

【※3】海外男性アーティストの初週売上枚数記録/1位:BTS『BTS, THE BEST』(2021年6月16日発売) 78.2万枚、2位:BTS『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』 56.4万枚

<オリコン調べ(7/12付:集計期間:6月28日~7月4日)>

関連キーワード 音楽