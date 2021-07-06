静岡県熱海市伊豆山の大規模土石流で、県が五日公表した安否不明者の名簿は次の通り。住所はいずれも熱海市伊豆山（敬称略）

木村京子（キムラ・キョウコ）、清水美佑（シミズ・ミユウ）、広信明（ヒロシ・ノブアキ）、田中路子（タナカ・ミチコ）、坂本渉（サカモト・ワタル）、関沢浩（セキザワ・ヒロシ）、小川徹（オガワ・トオル）、太田和子（オオタ・カズコ）、太田富実夫（オオタ・フミオ）、ＯＴＡ ＬＯＲＥＮＡ ＦＬＯＲＥＳ、太田実喜夫（オオタ・ミキオ）、川崎孝（カワサキ・タカシ）、山田麻美（ヤマダ・アサミ）、山田紬生（ヤマダ・ツムギ）、山田結太（ヤマダ・ユウタ）

太田洋子（オオタ・ヨウコ）、石山昌代（イシヤマ・マサヨ）、石山善弘（イシヤマ・ヨシヒロ）、坂本玲子（サカモト・レイコ）、石井和子（イシイ・カズコ）、源田清子（ゲンダ・キヨコ）、臼井直子（ウスイ・ナオコ）、古川謙三郎（フルカワ・ケンザブロウ）、古川静子（フルカワ・シズコ）、西沢友紀（ニシザワ・ユウキ）、好川美代子（ヨシカワ・ミヨコ）、石田明（イシダ・アキラ）、川口勝美（カワグチ・マサミ）、鈴木仁史（スズキ・ヒトシ）、瀬下陽子（セシモ・ヨウコ）

小林昌平（コバヤシ・ショウヘイ）、松本孝広（マツモト・タカヒロ）、松本光代（マツモト・ミツヨ）、太田佐江子（オオタ・サエコ）、太田幸義（オオタ・ユキヨシ）、林敦男（ハヤシ・アツオ）、高橋茂樹（タカハシ・シゲキ）、真壁定雄（マカベ・サダオ）、森幸子（モリ・サチコ）、森聖矢（モリ・セイヤ）、草柳笑子（クサヤナギ・エミコ）、中田一成（ナカダ・カズナリ）、二見宏美（フタミ・ヒロミ）、加藤尊（カトウ・タケル）、室岡秀雄（ムロオカ・ヒデオ）

大阿久努（オオアク・ツトム）、井之下翔（イノシタ・ショウ）、多田稔子（タダ・トシコ）、田中保（タナカ・タモツ）、沼田慶子（ヌマタ・ケイコ）、高橋洋子（タカハシ・ヨウコ）、高橋一美（タカハシ・カズミ）、高橋加奈子（タカハシ・カナコ）、中田翼（ナカダ・ツバサ）、池谷辰代（イケガヤ・タツヨ）、石井裕隆（イシイ・ヒロタカ）、石井志歩（イシイ・シホ）、古沢詳彦（フルサワ・アキヒコ）、石川未樹（イシカワ・ミキ）、呉屋元秋（ゴヤ・ゲンシュウ）、土津川智（トツカワ・トモ）、天童翔華（テンドウ・アスカ）、坂本光正（サカモト・ミツマサ）、坂本紗花（サカモト・スズカ）



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