中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、17日に約8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2021』(後2:00~9:54)の出演アーティスト第1弾33組が発表された。

ジャニーズ勢からは、11月1日をもって解散を発表しているV6をはじめ、A.B.C-Z、KAT-TUN、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KinKi Kids、King & Prince、ジャニーズWEST、SixTONES、Snow Man、Sexy Zone、NEWS、Hey! Say! JUMP(50音順)の13組が出演決定。

さらに、初登場組として、星野源、Official髭男dism、あいみょん、優里がラインナップされた。

今年のテーマは、みんなを笑顔にする「Wa!」。つながる「輪」、笑うの「ワ」、ワクワクの「ワ」。「こんな時だからこそ、日本中を元気にするさまざまな『Wa!』を音楽で届ける」としている。

■『音楽の日』出演者

▽総合司会

中居正広

安住紳一郎(TBSアナウンサー)

▽出演アーティスト(※50音順)

あいみょん

EXILE

AKB48

A.B.C-Z

Awesome City Club

Official髭男dism

KAT-TUN

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

DA PUMP

DEAN FUJIOKA

東京事変

NEWS

乃木坂46

Perfume

日向坂46

V6

Hey! Say! JUMP

星野源

三浦大知

優里

ゆず

LiSA

Little Glee Monster

