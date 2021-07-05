『音楽の日』出演者第1弾33組発表 ジャニーズ勢はV6、KinKiら13組 星野源が初登場
2021年7月5日 22時00分 (7月5日 22時05分更新)
中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、17日に約8時間にわたって生放送されるTBS系音楽特番『音楽の日2021』（後2：00～9：54）の出演アーティスト第1弾33組が発表された。
ジャニーズ勢からは、11月1日をもって解散を発表しているV6をはじめ、A.B.C-Z、KAT-TUN、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、KinKi Kids、King ＆ Prince、ジャニーズWEST、SixTONES、Snow Man、Sexy Zone、NEWS、Hey! Say! JUMP（50音順）の13組が出演決定。
さらに、初登場組として、星野源、Official髭男dism、あいみょん、優里がラインナップされた。
今年のテーマは、みんなを笑顔にする「Wa！」。つながる「輪」、笑うの「ワ」、ワクワクの「ワ」。「こんな時だからこそ、日本中を元気にするさまざまな『Wa！』を音楽で届ける」としている。
■『音楽の日』出演者
▽総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▽総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▽出演アーティスト（※50音順）
あいみょん
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
Awesome City Club
Official髭男dism
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
DA PUMP
DEAN FUJIOKA
東京事変
NEWS
乃木坂46
Perfume
日向坂46
V6
Hey! Say! JUMP
星野源
三浦大知
優里
ゆず
LiSA
Little Glee Monster
あいみょん
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
Awesome City Club
Official髭男dism
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
ジャニーズWEST
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
DA PUMP
DEAN FUJIOKA
東京事変
NEWS
乃木坂46
Perfume
日向坂46
V6
Hey! Say! JUMP
星野源
三浦大知
優里
ゆず
LiSA
Little Glee Monster
中居正広＆安住アナ11年連続『音楽の日』司会 7・17に約8時間生放送
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