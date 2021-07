(左から)香里奈、山田優 (C)ORICON NewS inc.

女優の香里奈(37)が5日、自身のインスタグラムを更新。同日に37歳の誕生日を迎えたモデルで女優の山田優を祝福するとともに、20年前くらいというプリクラ写真を公開した。

香里奈は「Happy Birthday !! @yu_yamada_ May this year be the best of your life」と祝福し「#山田優 #yuyamada #20210705 #hbd #1984 #懐かしいプリクラ発見 #20年前くらい #なつい 笑 #friend #カバチタレ #cancam #ray #香里奈」など記した。

また、山田もこの日、インスタを通じて「37歳になりました」と報告。「大人だな 十分大人だな。w これからも沢山笑って過ごせるように日々小さな幸せをいっぱい見つけながら過ごしていきたいと思います Happy Birthday to me」と伝えている。

香里奈のインスタには「激アツすぎる!!笑 このコンビ大好きす!!優ちゃんおめでとー!!」「貴重 この頃から今もずっと香里奈大好き」「2人とも最強 大好き」「ギャルだね若い 今でも素敵過ぎ」などのコメントが寄せられている。

