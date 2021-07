韓国の4人組ガールズグループ・BLACKPINKが、8月3日にリリースする日本初のオリジナルフルアルバム『THE ALBUM-JP Ver.-』の全12種のパッケージ写真と、ソロ盤のジャケット、限定グッズの内容が一挙公開された。

本作は初回限定盤A・B・C、通常盤、SPECIAL EDITION(Blu-rayまたはDVD付き)の初回限定盤2種、通常盤2種、ソロ盤4種の計12形態。初回限定盤Aは「How You Like That -JP Ver.-」、初回限定盤Bは「Lovesick Girls -JP Ver.-」、初回限定盤Cは「Ice Cream (Feat. Selena Gomez)」のコンセプトをそれぞれ活かし、各コンセプト別のA4サイズフォトブックレットやB3ポスター、円形BIGカード、フォトカードなどの特典が付く。

今回、メンバー別のソロ盤のCDジャケットと詳細を初公開。CDの絵柄デザインやブックレットなどにも各メンバーのビジュアルを使用したマガジン型の豪華パッケージとなっている。ソロビジュアルのフォトカード(全4種のうちランダム1枚)やチケット型しおりなどの特典も封入される。

SPECIAL EDITIONには、1月にYouTubeを通じて行われ、全世界で約28万人が視聴したオンラインコンサート『BLACKPINK 2021 [THE SHOW]』のライブ映像を完全収録する。

ファンクラブBLINK JAPAN会員、ユニバーサルミュージックストア限定で購入できるグッズ付き商品の内容も公開。BLINK JAPAN限定のスペシャルグッズは「BLACKPINKクリアトートバック」、UNIVERSAL MUSIC STORE限定のスペシャルグッズは「BLACKPINK アクリルスタンド」となる。

