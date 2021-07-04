『SK∞ エスケーエイト』舞台化＆新作アニメプロジェクト始動
2021年7月4日 20時00分 (7月4日 20時05分更新)
テレビアニメ『SK∞ エスケーエイト』のスペシャルイベント『SK∞ エスケーエイト 愛の仮面舞踏会』が4日、戸田市文化会館で開催され、舞台化と新作アニメプロジェクトが始動することが発表された。
舞台『SK∞ エスケーエイト The Stage』は、第1部が12月、第2部が2022年1月に公演予定。新作アニメプロジェクトの続報は公式サイト、公式ツイッターで追って発表される。
テレビアニメが2021年1月～4日に放送された同作は、監督・内海紘子氏×シリーズ構成＆脚本・大河内一楼氏×キャラクターデザイン・千葉道徳氏×アニメーション制作・ボンズのタッグによる青春オリジナルアニメーション。アツいスケボーレースバトルを描いたストーリーが展開された。
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