本文へ移動

【中日スタメン】福留が「5番・右翼」で先発 大島が3番、高橋周は7番に

2021年7月4日 13時34分

このエントリーをはてなブックマークに追加
中日・福留

中日・福留

◇4日　中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は今季1番に固定していた大島洋平外野手（35）を「3番・中堅」で起用。3日まで18試合連続で3番だった高橋周平内野手（27）は「7番・三塁」に入った。また、福留孝介外野手（44）が「5番・右翼」で6月13日西武戦以来、スタメンに名を連ねた。先発マウンドに上がるのは勝野昌慶投手（24）。前回同20日のヤクルト戦は、黒星だったものの7イニング2失点。引き分けを挟んだチームの5連敗ストップへ、好投を再現したい。
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・山崎
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・遊・吉田成
7番・右・サンタナ
8番・捕・嶋
9番・投・石川
【中日】
1番・左・加藤翔
2番・遊・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・堂上
7番・三・高橋周
8番・捕・郡司
9番・投・勝野

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ