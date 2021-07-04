【中日スタメン】福留が「5番・右翼」で先発 大島が3番、高橋周は7番に
2021年7月4日 13時34分
◇4日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は今季1番に固定していた大島洋平外野手（35）を「3番・中堅」で起用。3日まで18試合連続で3番だった高橋周平内野手（27）は「7番・三塁」に入った。また、福留孝介外野手（44）が「5番・右翼」で6月13日西武戦以来、スタメンに名を連ねた。先発マウンドに上がるのは勝野昌慶投手（24）。前回同20日のヤクルト戦は、黒星だったものの7イニング2失点。引き分けを挟んだチームの5連敗ストップへ、好投を再現したい。
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・山崎
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・遊・吉田成
7番・右・サンタナ
8番・捕・嶋
9番・投・石川
1番・中・塩見
2番・左・山崎
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・遊・吉田成
7番・右・サンタナ
8番・捕・嶋
9番・投・石川
【中日】
1番・左・加藤翔
2番・遊・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・堂上
7番・三・高橋周
8番・捕・郡司
9番・投・勝野
1番・左・加藤翔
2番・遊・三ツ俣
3番・中・大島
4番・一・ビシエド
5番・右・福留
6番・二・堂上
7番・三・高橋周
8番・捕・郡司
9番・投・勝野
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