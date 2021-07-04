◇4日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）

試合前にスターティングメンバーが発表され、中日は今季1番に固定していた大島洋平外野手（35）を「3番・中堅」で起用。3日まで18試合連続で3番だった高橋周平内野手（27）は「7番・三塁」に入った。また、福留孝介外野手（44）が「5番・右翼」で6月13日西武戦以来、スタメンに名を連ねた。先発マウンドに上がるのは勝野昌慶投手（24）。前回同20日のヤクルト戦は、黒星だったものの7イニング2失点。引き分けを挟んだチームの5連敗ストップへ、好投を再現したい。

【ヤクルト】

1番・中・塩見

2番・左・山崎

3番・二・山田

4番・三・村上

5番・一・オスナ

6番・遊・吉田成

7番・右・サンタナ

8番・捕・嶋

9番・投・石川

【中日】

1番・左・加藤翔

2番・遊・三ツ俣

3番・中・大島

4番・一・ビシエド

5番・右・福留

6番・二・堂上

7番・三・高橋周

8番・捕・郡司

9番・投・勝野