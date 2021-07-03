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レッズ秋山、１打数無安打　カブス戦、チームは勝利

2021年7月3日 14時36分 (7月3日 14時56分更新)
　カブス戦の６回に代打で出場したレッズ・秋山。見逃し三振に倒れた＝シンシナティ（ゲッティ＝共同）

　カブス戦の６回に代打で出場したレッズ・秋山。見逃し三振に倒れた＝シンシナティ（ゲッティ＝共同）

　▽レッズ―カブス（２日・シンシナティ）
　レッズの秋山は０―１の六回に代打で見逃し三振に倒れ、１打数無安打だった。守備には就かず、打率は２割２分１厘。チームは２―１で勝った。（共同）

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