広島は二回に打線がつながった。鈴木誠の２戦連発の１２号ソロ、菊池涼の２点打、西川の適時打、打者一巡して鈴木誠の３点二塁打で７点を先制。玉村はテンポ良く、７回１失点で２勝目を挙げた。阪神は西勇が４回７失点で５敗目。