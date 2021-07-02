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広７―１神（２日）　広島、二回に７点

2021年7月2日 21時05分 (7月2日 21時21分更新)
　２回、先制ソロを放ちナインに迎えられる広島・鈴木誠＝マツダ

　２回、先制ソロを放ちナインに迎えられる広島・鈴木誠＝マツダ

　広島は二回に打線がつながった。鈴木誠の２戦連発の１２号ソロ、菊池涼の２点打、西川の適時打、打者一巡して鈴木誠の３点二塁打で７点を先制。玉村はテンポ良く、７回１失点で２勝目を挙げた。阪神は西勇が４回７失点で５敗目。

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