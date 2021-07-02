【中日スタメン】京田が「7番・遊撃」1軍再合流後では初のスタメン入り 「2番・右翼」に加藤翔
2021年7月2日 17時04分
◇2日 中日―ヤクルト（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、6月29日に出場選手登録された京田陽太内野手（27）が「7番・遊撃」で、1軍再合流後では初のスタメン入りとなった。
先発は柳裕也投手（27）。リーグトップ94奪三振をマークしている右腕は、前々回6月18日のヤクルト戦（神宮）では村上に2点弾を浴びるなど6回1死まで5失点で黒星。本拠地で雪辱を期す。
【ヤクルト】
1番・中・塩見
2番・左・青木
3番・二・山田
4番・三・村上
5番・一・オスナ
6番・遊・吉田大成
7番・右・サンタナ
8番・捕・古賀
9番・投・高橋
【中日】
1番・中・大島
2番・右・加藤翔
3番・三・高橋周
4番・一・ビシエド
5番・二・堂上
6番・左・福田
7番・遊・京田
8番・捕・木下拓
9番・投・柳
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